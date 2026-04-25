Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

【動画】明らかなファウルか？ レアル・ベティスが同点ゴールを決める直前、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アントニーがフェルランド・メンディを引き倒し、アルバロ・アルベロアが激怒。

アルバロ・アルベロア
ベティス 対 レアル・マドリー
フェルラン・メンディ
アントニー
ベティス
レアル・マドリー
ラ・リーガ

金曜日のレアル・ベティス戦で、終了間際の同点ゴールが物議を醸し、レアル・マドリードは貴重な勝ち点を逃した。アルヴァロ・アルベロア監督は激怒。この結果でリーグ優勝は宿敵バルセロナに事実上決定したが、アルベロア監督は、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アントニーがファウルをしたとして、そのゴールは取り消されるべきだったと主張している。

  • セビリアでのロスタイムでの悲劇

    エスタディオ・ラ・カルトゥハで行われた試合で、マドリードは94分に辛うじて守っていたリードを許し、バルセロナ追撃の行方に壊滅的な打撃を受けた。ビニシウス・ジュニアが序盤に先制点を挙げたものの、ロス・ブランコスはキリアン・エムバペやジュード・ベリンガムによる決定的なチャンスを幾度も活かせず、試合を決定的なものにすることはできなかった。 終盤の混乱でヘクター・ベレリンが同点弾を奪ったが、マドリード選手は直前にフェルランド・メンディがアントニーに違法な引き倒しを受けたと主張した。

    • 広告

  • 動画をご覧ください


  • 首位と8ポイント差

    この引き分けで残り5試合となり、マドリードは首位と8ポイント差。バルセロナがヘタフェに勝てば差は11ポイントに広がる。アルベロアは試合後、同点ゴール前の反則を見逃した主審を名指しで批判した。

    彼は判定とVARの判断に不満を示し、「メンディに対するファウルが明らかだった。判定責任者はサッカーを理解すべきだが、理解していない」と語った。

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    銀食器への期待は消えゆく

    チャンピオンズリーグ敗退で、マドリードは今世紀5度目の無冠シーズン目前。アルベロア監督は来週のアウェイ・エスパニョール戦、そしてバルセロナとのクラシコで反撃を狙う。フリック率いる首位チームが失速しない限り、2位が確定しアルベロアのプレッシャーは増す。

ラ・リーガ
ベティス crest
ベティス
BET
レアル・オビエド crest
レアル・オビエド
OVI
ラ・リーガ
エスパニョール crest
エスパニョール
ESP
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA