この引き分けで残り5試合となり、マドリードは首位と8ポイント差。バルセロナがヘタフェに勝てば差は11ポイントに広がる。アルベロアは試合後、同点ゴール前の反則を見逃した主審を名指しで批判した。

彼は判定とVARの判断に不満を示し、「メンディに対するファウルが明らかだった。判定責任者はサッカーを理解すべきだが、理解していない」と語った。