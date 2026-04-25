エスタディオ・ラ・カルトゥハで行われた試合で、マドリードは94分に辛うじて守っていたリードを許し、バルセロナ追撃の行方に壊滅的な打撃を受けた。ビニシウス・ジュニアが序盤に先制点を挙げたものの、ロス・ブランコスはキリアン・エムバペやジュード・ベリンガムによる決定的なチャンスを幾度も活かせず、試合を決定的なものにすることはできなかった。 終盤の混乱でヘクター・ベレリンが同点弾を奪ったが、マドリード選手は直前にフェルランド・メンディがアントニーに違法な引き倒しを受けたと主張した。
AFP
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【動画】明らかなファウルか？ レアル・ベティスが同点ゴールを決める直前、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アントニーがフェルランド・メンディを引き倒し、アルバロ・アルベロアが激怒。
セビリアでのロスタイムでの悲劇
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首位と8ポイント差
この引き分けで残り5試合となり、マドリードは首位と8ポイント差。バルセロナがヘタフェに勝てば差は11ポイントに広がる。アルベロアは試合後、同点ゴール前の反則を見逃した主審を名指しで批判した。
彼は判定とVARの判断に不満を示し、「メンディに対するファウルが明らかだった。判定責任者はサッカーを理解すべきだが、理解していない」と語った。
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銀食器への期待は消えゆく
チャンピオンズリーグ敗退で、マドリードは今世紀5度目の無冠シーズン目前。アルベロア監督は来週のアウェイ・エスパニョール戦、そしてバルセロナとのクラシコで反撃を狙う。フリック率いる首位チームが失速しない限り、2位が確定しアルベロアのプレッシャーは増す。