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【動画】「感情が高ぶって」―アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、W杯の劇的逆転勝利後、涙をこらえきれず生放送のテレビインタビューを途中退席。
スカローニ、生放送で号泣
試合終了後、ピッチサイドで地元放送局「TyC Sports」の取材を受けたアルゼンチン代表監督は、言葉を失った。彼のチームは、ワールドカップ史上屈指の逆転劇で1986年以来となる前回王者のベスト16敗退を回避したばかりだった。
彼は生中継で目をぬぐい、謝罪の言葉を残してピッチを去った。首を振りながら立ち去った監督は、後にこう語った。「感情的になりすぎた。だが、このチームがアルゼンチン国民を決して見捨てないのは事実だ。」
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生涯に一度の復活
アルゼンチンは試合終了11分前まで0－2でリードされていたが、クリスティアン・ロメロのヘディングで流れが変わった。4分後、リオネル・メッシが同点弾。93分にはエンツォ・フェルナンデスが逆転ヘディングを決め、準々決勝進出を決めた。
試合の緊張感を振り返ったスカローニ監督は、代表チームとの深い絆を語った。「私はファンと同じくらい苦しんだ。だが、だからこそ私は監督なのだ。こうした瞬間を愛するために。それがコーチングスタッフと共有している思いだ。サッカーに関わる私たち全員にとって、こうした感情は信じられないほど素晴らしいものだ」と付け加え、情熱を露わにするため選手たちから冗談めかして「泣き虫」と呼ばれていることを認めた。
- Getty Images
メッシも感動的な祝賀に加わる
歴史的な夜、涙を流したのはスカローニだけではなかった。キャプテンのメッシも、ワールドカップのノックアウトステージで6試合連続得点を果たした初の選手となり、試合終了のホイッスルが鳴ると涙をこぼした。
この勝利でアルゼンチンは王座防衛の望みを繋ぎ、準々決勝でスイスと対戦することになった。試合後、スカローニ監督は「彼はまさにこのような瞬間のためにサッカーをしている。キャリアのこの段階で彼がこのような感情を抱くことは、言葉では言い表せない。忘れられない瞬間だった」とチームの象徴、背番号10を称えた。
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