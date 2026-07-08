【動画】「感情が高ぶって」―アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、W杯の劇的逆転勝利後、涙をこらえきれず生放送のテレビインタビューを途中退席。

アルゼンチンは試合終了11分前まで0－2でリードされていたが、クリスティアン・ロメロのヘディングで流れが変わった。4分後、リオネル・メッシが同点弾。93分にはエンツォ・フェルナンデスが逆転ヘディングを決め、準々決勝進出を決めた。

試合の緊張感を振り返ったスカローニ監督は、代表チームとの深い絆を語った。「私はファンと同じくらい苦しんだ。だが、だからこそ私は監督なのだ。こうした瞬間を愛するために。それがコーチングスタッフと共有している思いだ。サッカーに関わる私たち全員にとって、こうした感情は信じられないほど素晴らしいものだ」と付け加え、情熱を露わにするため選手たちから冗談めかして「泣き虫」と呼ばれていることを認めた。



