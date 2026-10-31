ミランがダービーで意地を見せ、宿敵インテルを3－1で下した。電光石火の立ち上がりで試合をスタートさせると、相手の反撃にも耐え抜き、ネラッズーリ相手の直近の対戦における優位を守った。
ミランは4分にクリスティアン・プリシッチが先制点を奪うと、10分にはアドリアン・ラビオが追加点を記録。その後22分にアレッサンドロ・バストーニが1点差に詰め寄った。
しかし前半終了2分前、この日の主役であるベルギー人のディオゴ・モレイラが、2アシストを決めた後、自ら3点目を挙げた（44分）。
ミランがダービーで意地を見せ、宿敵インテルを3－1で下した。電光石火の立ち上がりで試合をスタートさせると、相手の反撃にも耐え抜き、ネラッズーリ相手の直近の対戦における優位を守った。
ミランは4分にクリスティアン・プリシッチが先制点を奪うと、10分にはアドリアン・ラビオが追加点を記録。その後22分にアレッサンドロ・バストーニが1点差に詰め寄った。
しかし前半終了2分前、この日の主役であるベルギー人のディオゴ・モレイラが、2アシストを決めた後、自ら3点目を挙げた（44分）。
ミランは先制点を奪うまで長くは待たなかった。4分、モレイラが右サイドから仕掛け、カルロス・アウグストを巧みにかわすと精確なクロスを送り込み、これにクリスティアン・プリシッチが高い打点でヘディングシュートを突き刺し、ホームチームの先制を告げた。
そしてわずか6分後、モレイラが再び2点目を演出した。ショートコーナーを選択し、ボールをペナルティエリアの外へ戻すと、これにアドリアン・ラビオが左足で見事なワンタッチ技を合わせ、ボールをファーサイドへ送り込んだ。インテルの選手たちは呆然とするばかりだった。
インテルはすぐに点差を縮めようと試みたが、12分のコーナーキックからのヤン・ビセックのヘディングはGKマイク・メニャンの正面を突き、その後もミランはモレイラの動きを通じて脅威を与え続け、幾度となくインテルの守備陣を混乱させた。
インテルは徐々に立て直し始め、22分に反撃に成功する。ハカン・チャルハノールのコーナーキックがニアサイドに送られると、マヌエル・アカンジがヘディングでアレッサンドロ・バストーニへ折り返し、バストーニがヘディングでゴールネットを揺らして2-1とした。
インテルは35分に同点まであと一歩に迫った。アウグストが低いクロスを送るとデヤン・スペンスへ渡り、至近距離からシュートを放ったが、マイニャンが見事な反応でゴールを守り、ミランのリードを保った。
そして前半終了2分前、モレイラが再び脚光を浴びた。遠い位置からフリーキックを決め、守備の壁を越えて巧みにボールをネットへと収め、ミランの3点目を記録。2アシスト1ゴールという特別な夜を締めくくった。
後半は選手交代なく開始され、インテルは再び得点を狙い続けたが、その試みは精度を欠いた。56分にはチャルハノールが遠いポストへ危険なクロスを送ったが、カルロス・アウグストはヘディングをゴールへと枠に飛ばすことができなかった。
その2分後、モレイラがもう1点を加える寸前だった。遠いポストへクロスを送ったが、ボールはムサを越えてラファエル・ラモスのもとへ届き、彼はそれを十分に生かすことができなかった。
65分にはラビオがルカ・モドリッチのコーナーキックに合わせて跳び上がったが、ヘディングはクロスバーの上を越えた。一方、ミランの守備陣は67分にニコロ・バレッラの至近距離からの試みを阻んだ。インテルは72分に最初の交代を行い、チャルハノールとアンディ・ジョフに代えてピオトル・ジエリンスキとヘンリク・ムヒタリアンを投入し、中盤と攻撃を活性化させようとした。
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74分、ミランのペナルティーエリア内で物議が起きた。ムヒタリアンのクロスからマッティア・ジェーラのハンドがあったとして、主審がインテルにPKを与えたのだ。しかしビデオ技術が主審にプレーの再確認を求め、ボールがミラン守備陣の腕ではなく胸に当たっていたことが判明したため、75分に主審は判定を覆した。
その後インテルは複数の攻撃的なカードを切り、82分にアンジェ・ヨアン・ボニとフランチェスコ・ピオ・エスポジトを投入した。一方のミランは83分にダビデ・バルテサーギとシェフン・ディアラを起用して守備的な交代を行い、ユヌス・ムサに代えてアルドン・ヤシャリも投入した。
終盤、インテルは点差を縮めようと試みたが、ミランの守備は堅さを保ち、試合はロッソネリの3-1の勝利で幕を閉じた。宿敵を相手に直近4試合のリーグ戦で3度目の勝利を収め、対戦における無敗記録を9試合連続に伸ばした。