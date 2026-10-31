ミランがダービーで意地を見せ、宿敵インテルを3－1で下した。電光石火の立ち上がりで試合をスタートさせると、相手の反撃にも耐え抜き、ネラッズーリ相手の直近の対戦における優位を守った。

ミランは4分にクリスティアン・プリシッチが先制点を奪うと、10分にはアドリアン・ラビオが追加点を記録。その後22分にアレッサンドロ・バストーニが1点差に詰め寄った。

しかし前半終了2分前、この日の主役であるベルギー人のディオゴ・モレイラが、2アシストを決めた後、自ら3点目を挙げた（44分）。