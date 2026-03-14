スタッド・ヴェロドロームは、その耳をつんざくような熱狂的な雰囲気で世界的に知られているが、金曜日の夜、そこはまるで図書館と化していた。 マルセイユのサポーターたちは前半を通して歌ったり声援を送ったりすることを一切拒否し、選手たちがリズムをつかめずに苦しむ中、スタジアムは居心地の悪い、幽霊が出そうな静けさに包まれた。この抗議行動は、クラブのウルトラス（過激派サポーター）が、高まる失望感を訴えるために綿密に計画したものだ。スタンドに掲げられた巨大な横断幕は、この夜のマニフェストとなり、「屈辱のシーズンに捧げる45分間の沈黙」と記されていた。
AFP
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【動画】「屈辱のシーズン」に直面するマルセイユの怒れるサポーターたちが「45分間の沈黙」を実施。ハーフタイムにはこの奇妙な抗議行動を中断し、選手たちにブーイングを浴びせた。
ヴェロドロームの不気味な雰囲気
動画をご覧ください
ファンたちは沈黙を破り、ただブーイングを浴びせた
伝統的な歌や太鼓の音は聞こえなかったものの、スタジアムが完全に静まり返っていたわけではなかった。ホームのサポーターたちはハーフタイムに、沈黙の誓いを破って不満を露わにし、笛やブーイングの嵐を自チームの選手たちに向けて浴びせた。この毒々しい雰囲気は、ハビブ・ベイェ監督率いる選手たちに物理的な重圧としてのしかかったようで、彼らは前半45分間を通じてまとまりのないプレーを見せていた。
後半に入ると、サポーターが声援を再開したことで緊張はようやく和らぎ、マルセイユはついに頑強なオセール守備陣を崩すことができた。試合終了11分前、アミーン・グイリがペナルティエリア内でこぼれ球を拾い、至近距離からゴールを決め、先制点を挙げた。
マルセイユは終盤、オセール所属のオコが85分に決めた同点ゴールが、その前のプレーでのハンドを理由に取り消されたことで、危うく難を逃れた。この辛勝により、クラブは3連勝を達成。首脳陣とサポーターの間で摩擦が続いているにもかかわらず、ようやく結果が期待通りに出始めていることを示唆している。
- AFP
リーグ・アンの上位3位以内入りを巡る争いは、最終盤まで熾烈な展開となっている
この勝利により、マルセイユは26試合で勝ち点49を獲得し、順位表で3位につけた。2位のランスとは7ポイント差となっている。ただし、25試合しか消化していないリヨンが勝ち点46で4位につけていることを考えると、トップ3の座はまだ安泰とは言えない。一方、PSGは依然として首位を走っているが、ランスとの差はわずか1ポイントにとどまっている。
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