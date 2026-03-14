【動画】「屈辱のシーズン」に直面するマルセイユの怒れるサポーターたちが「45分間の沈黙」を実施。ハーフタイムにはこの奇妙な抗議行動を中断し、選手たちにブーイングを浴びせた。

伝統的な歌や太鼓の音は聞こえなかったものの、スタジアムが完全に静まり返っていたわけではなかった。ホームのサポーターたちはハーフタイムに、沈黙の誓いを破って不満を露わにし、笛やブーイングの嵐を自チームの選手たちに向けて浴びせた。この毒々しい雰囲気は、ハビブ・ベイェ監督率いる選手たちに物理的な重圧としてのしかかったようで、彼らは前半45分間を通じてまとまりのないプレーを見せていた。

後半に入ると、サポーターが声援を再開したことで緊張はようやく和らぎ、マルセイユはついに頑強なオセール守備陣を崩すことができた。試合終了11分前、アミーン・グイリがペナルティエリア内でこぼれ球を拾い、至近距離からゴールを決め、先制点を挙げた。

マルセイユは終盤、オセール所属のオコが85分に決めた同点ゴールが、その前のプレーでのハンドを理由に取り消されたことで、危うく難を逃れた。この辛勝により、クラブは3連勝を達成。首脳陣とサポーターの間で摩擦が続いているにもかかわらず、ようやく結果が期待通りに出始めていることを示唆している。