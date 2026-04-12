エジプトサッカー連盟審判委員長のオスカル・ロイェス氏（コロンビア）は、アル・アハリ対セラミカ・クレオパトラ戦終盤でアル・アハリがPKを要求した場面について語った。
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【動画】審判委員長：「アル・アハリのプレーはPKではない。ワールドカップで私の判断が正しかったことが証明されるだろう」
判決は正しい
ロイーズ氏は、マフムード・ワファ主審がアル・アハリへのPKを認めなかった判定は正しかったと断言。セラミカのアハメド・ハニ選手の腕は自然な位置にあり、ボールを妨害する意図はなかったと説明した。
また、選手は常に両手を背中に回すことはできず、体の横に置くのは自然な姿勢だと指摘した。
また「選手はペンギンのように走れない。手が上や前にあればPKだが、後ろにある場合はボールを避けようとしているだけだ」と続けた。
アル・アハリとアル・マスリーの状況の違い
審判委員会の委員長は、この場面をピラミッズ対アル・マスリー・アル・ポルサイーディ戦の別シーンと比べ、そちらではアル・マスリーにPKが与えられたと述べた。
彼は、ピラミッズの選手が明らかに手を上げてボールの通過を妨げた点が異なるとして、これはファウルとなる「ブロック」であると判断したと説明し、両ケースは審判の観点では全く異なるものだと強調した。
アル・アハリの要請
ロイーズ氏は、アル・アハリがクラブの要請に基づき、当該シーンのビデオ技術審議の記録を視聴できると明らかにした。委員会はクラブを尊重し、透明性を持って対応すると述べ、以前イスマイリーなど他のクラブが同様の要請をした際にも同じ対応を取ったと付け加えた。
ワファの行動
ロイス氏は、審判のマフムード・ワファ氏がアル・アハリの選手を押したとの非難について、「審判は選手と適切な距離を保つべきだ」と説明した。また、今回の行為は「押す」ではなく「触れる」範囲であり、審判と選手 mutual respect の重要性を強調した。
ワールドカップとエジプト人審判への支援
ロイス氏は、主要大会では法の適用がより明確になると強調。ワールドカップの試合を見れば、同じ審判基準が用いられているため、ファンも解釈の正当性を理解すると述べた。
審判委員長は、エジプトの審判レベルの向上を評価し、2026年ワールドカップに4人のエジプト人審判が選出されたことを「システム内の仕事の質」の表れだと述べた。
同時に、審判への攻撃は批判し、家族への脅迫は容認できないと強調。サッカー界の全員が尊重されるべきだと訴えた。
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