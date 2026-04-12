【動画】審判委員長：「アル・アハリのプレーはPKではない。ワールドカップで私の判断が正しかったことが証明されるだろう」

ロイーズ氏は、マフムード・ワファ主審がアル・アハリへのPKを認めなかった判定は正しかったと断言。セラミカのアハメド・ハニ選手の腕は自然な位置にあり、ボールを妨害する意図はなかったと説明した。

また、選手は常に両手を背中に回すことはできず、体の横に置くのは自然な姿勢だと指摘した。

また「選手はペンギンのように走れない。手が上や前にあればPKだが、後ろにある場合はボールを避けようとしているだけだ」と続けた。