この試合のハイライトは88分に訪れた。ヴィニシウス・ジュニオールに代わって途中出場したギュレルが、エルチェのゴールキーパー、マティアス・ディトゥロがゴールラインから大きく離れた位置にいるのを捉えたのだ。21歳とは思えない先見の明を見せたこのプレイメーカーは、68.6メートルの距離から見事な浮き球を放ち、後退するキーパーの頭上を越えてゴールネットを揺らした。
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動画：「家では真似しないで」― アルダ・ギュレルが自陣から驚異的なゴールを決め、レアル・マドリードがエルチェに大勝
ギュレルのハーフウェイラインでの活躍
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アルベロア、ギュレルのループシュートに激怒
試合後の記者会見でこのゴールについて語る際、アルヴァロ・アルベロア監督は興奮を隠しきれない様子だった。現役時代にはレアル・マドリードのディフェンダーとして活躍し、監督業にも見事に順応した彼は、このゴールは永遠に保存すべきほどユニークなものだと語った。このゴールにより、レアル・マドリードは首位バルセロナとの勝ち点差を1に縮めるという、素晴らしい一夜を締めくくった。
「額縁を持ってきて、そのゴールを額装すべきだ。本当に珍しいゴールだ。素晴らしい。誰もが驚きで手を挙げていたし、私もそうだった。彼が成し遂げたこのプレーを見るためなら、チケットを1枚、いや2枚、3枚払う価値がある」と、アルベロアは4-1というスコアを振り返りながら記者団に語った。
ギュレルが注目を集めた一方、フェデリコ・バルベルデは、週半ばのマンチェスター・シティ戦でハットトリックを記録して以来の絶好調を維持した。前半終了間際、アントニオ・ルディガーがこぼれ球を強烈なシュートで先制点として決めた後、このウルグアイ人MFがゴール上隅を突き刺す冷静なフィニッシュでマドリードのリードを2点に広げた。 ホームチームは試合を通じて完全に主導権を握り続け、ダニエル・ヤネスからのクロスにディーン・ホイセンが頭で合わせ、3点目を追加した。マヌエル・アンヘルのオウンゴールでエルチェに一瞬の希望が灯ったものの、アウェイチームが本格的な巻き返しを見せる気配は微塵もなかった。
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マンチェスター・シティ戦に向けた準備
この勝利は、火曜日に控えるエティハド・スタジアム遠征に向けた絶好のウォーミングアップとなった。チャンピオンズリーグのラウンド16で、レアル・マドリードはマンチェスター・シティに対し3-0という圧倒的なリードを握っており、エルチェ戦での勝利の性質上、アルベロア監督はメンバーをローテーションさせることができた。3試合で5得点を挙げたバルベルデのような主力選手は、体力を温存するために早めに交代させられた。 しかし、国内リーグで勢いに乗っているとはいえ、監督はイングランドで待ち受ける難関を警戒している。「非常に厳しい試合になるだろう。彼らは我々の限界まで追い込んでくるし、我々は苦戦を強いられることになる。リードは大きいものの、それに甘んじていてはならない。過去の経験から、彼らが勢いに乗れば、どんな相手でも圧倒してしまうことは分かっている」とアルベロアは警告した。