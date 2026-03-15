動画：「家では真似しないで」― アルダ・ギュレルが自陣から驚異的なゴールを決め、レアル・マドリードがエルチェに大勝

試合後の記者会見でこのゴールについて語る際、アルヴァロ・アルベロア監督は興奮を隠しきれない様子だった。現役時代にはレアル・マドリードのディフェンダーとして活躍し、監督業にも見事に順応した彼は、このゴールは永遠に保存すべきほどユニークなものだと語った。このゴールにより、レアル・マドリードは首位バルセロナとの勝ち点差を1に縮めるという、素晴らしい一夜を締めくくった。

「額縁を持ってきて、そのゴールを額装すべきだ。本当に珍しいゴールだ。素晴らしい。誰もが驚きで手を挙げていたし、私もそうだった。彼が成し遂げたこのプレーを見るためなら、チケットを1枚、いや2枚、3枚払う価値がある」と、アルベロアは4-1というスコアを振り返りながら記者団に語った。

ギュレルが注目を集めた一方、フェデリコ・バルベルデは、週半ばのマンチェスター・シティ戦でハットトリックを記録して以来の絶好調を維持した。前半終了間際、アントニオ・ルディガーがこぼれ球を強烈なシュートで先制点として決めた後、このウルグアイ人MFがゴール上隅を突き刺す冷静なフィニッシュでマドリードのリードを2点に広げた。 ホームチームは試合を通じて完全に主導権を握り続け、ダニエル・ヤネスからのクロスにディーン・ホイセンが頭で合わせ、3点目を追加した。マヌエル・アンヘルのオウンゴールでエルチェに一瞬の希望が灯ったものの、アウェイチームが本格的な巻き返しを見せる気配は微塵もなかった。