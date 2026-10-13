



ピッチを後にし、控えGKのマーカス・ベッティネッリやセットプレーコーチのジェームズ・フレンチらマンチェスター・シティのスタッフにあいさつしていたハーランドは、しつこくカメラを向けてくる撮影者に気づいた。「素晴らしいゴールだったよ。本当に素晴らしかった」と祝福されると、見覚えのある顔だとすぐに分かった。

「君はどこにでもいるね」とハーランドが笑うと、カメラマンは興奮気味に「そうなんだ！」と返した。

ゴールを量産するストライカーは、さらに「恋人より君に会っているよ」と冗談を飛ばした。カメラマンは笑いながら「分かってる。うん、うん、うん……」と同意するしかなかった。

ハーランドはボルシア・ドルトムント在籍時から5年間、元サッカー選手のイサベル・ハウグセング・ヨハンセンと交際している。2人の間には、2024年12月に生まれた幼い息子もいる。



