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動画：「妻よりあなたに会っているよ！」アーリング・ハーランドがカメラオペレーターに冗談。制裁処分の可能性が浮上する中、マンチェスター・シティがリヴァプールに大勝
レッドカードが出た後、マンチェスター・シティがリヴァプールを圧倒
マンチェスター・シティは敵地でリヴァプールに3-0の大勝を収め、プレミアリーグ首位でアーセナルとの勝ち点3差を維持した。主審のクリス・カヴァナーがホームチームのMFライアン・フラーフェンベルフを退場処分にすると、試合の流れはエンツォ・マレスカに大きく傾いた。
レッドカードからわずか3分後、26歳のノルウェー人ストライカーがゴールを決めて先制した。試合終了の笛が鳴ると、このFWはトンネルへ向かう前に、アンフィールド・ロード・スタンドの下層席に陣取った遠征サポーターへ熱のこもった拍手を送った。
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ピッチを後にし、控えGKのマーカス・ベッティネッリやセットプレーコーチのジェームズ・フレンチらマンチェスター・シティのスタッフにあいさつしていたハーランドは、しつこくカメラを向けてくる撮影者に気づいた。「素晴らしいゴールだったよ。本当に素晴らしかった」と祝福されると、見覚えのある顔だとすぐに分かった。
「君はどこにでもいるね」とハーランドが笑うと、カメラマンは興奮気味に「そうなんだ！」と返した。
ゴールを量産するストライカーは、さらに「恋人より君に会っているよ」と冗談を飛ばした。カメラマンは笑いながら「分かってる。うん、うん、うん……」と同意するしかなかった。
ハーランドはボルシア・ドルトムント在籍時から5年間、元サッカー選手のイサベル・ハウグセング・ヨハンセンと交際している。2人の間には、2024年12月に生まれた幼い息子もいる。
エティハドに影を落とす有罪判決
アンフィールドで圧倒的なパフォーマンスを見せた一戦は、独立委員会がシティのプレミアリーグにおける重大な財務違反を認定してから初の試合だった。違反は2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの9シーズンに及ぶ。トップリーグからの降格や追放を含む厳しい制裁が科される可能性があるにもかかわらず、チームは強気な姿勢を崩さなかった。
マージーサイドでの重要な一戦を前に、ハーランドはマンチェスター・シティへの支持を公に表明した。サポーターには「ただ、この道のりを楽しんでほしい」と呼びかけ、クラブのアブダビのオーナー陣と同様の断固とした姿勢を示した。シティは引き続き違反を否定し、委員会の決定に対して正式に異議を申し立てている。
- AFP
極めて重要な不服申し立て手続きが控える
マレスカ率いるチームがプレミアリーグ開幕からの全勝を維持し、アーセナルに対する勝ち点3差のリードを守ることに集中する一方、クラブ首脳陣は重大な法廷闘争に直面している。
司法委員会の委員長を務めるサー・ゲイリー・ヒッキンボトムが、今後開かれる上訴委員会の審理を取り仕切る。この審理でマンチェスター・シティの全面的な上訴が認められるか、退けられるかが最終的に決まり、クラブの長期的な将来を大きく左右することになる。
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