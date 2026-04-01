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Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

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動画：奇妙な光景…モロッコとセネガルのアフリカネイションズカップ優勝祝賀が同じ夜に

セネガル 対 モロッコ
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セネガル 対 ペルー
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アフリカネイションズカップ決勝進出の2チームが、まだ正式に決定していない優勝を祝っている

フランスの「RMC Sport」が「不条理」と表現した光景の中で、モロッコのサポーターとセネガルの選手たちが、2025年アフリカネイションズカップのトロフィーを共に祝った。しかし、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がまだ判決を下していないため、現時点ではどちらのチームにも正式に優勝が決まっていない。

ランスでのモロッコ対パラグアイ戦、そしてディアムニディオでのセネガル対ガンビア戦において、モロッコのサポーターとセネガルの選手たちは、火曜日の夜、それぞれのサポーターと共に、自国代表が2025年アフリカネイションズカップの優勝を果たしたことを祝った。

「RMC Sport」によると、ランスとダカールの間には約4300キロの距離があるが、両都市とも祝賀ムードに包まれていた。

1月18日にラバトで行われた決勝戦後、優勝チームの決定が不透明な状態が続いていたため、両国は同時に優勝を祝った。

セネガルがピッチ上で1-0で勝利したにもかかわらず、CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は3月17日、セネガル代表を決勝戦から「棄権」とみなす決定を下し、モロッコに3-0での勝利を認定した。

ラバトでの試合中、セネガルの選手数名は、ロスタイムにモロッコに与えられたPK（後に失敗した）への抗議として、約15分間ピッチを離れていた。

それから2ヶ月以上が経過し、セネガルサッカー連盟による上訴を受けて、最終的な判断はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に委ねられることになった。

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  • セネガル：我々は依然としてアフリカの王者だ

    論争があるにもかかわらず、セネガル代表はタイトルを誇示し続けている。ペルーとの親善試合が行われた「スタッド・ド・フランス」でサポーターの前にトロフィーを掲げ、その後も自国で祝賀を続けた。

    選手たちとセネガルサッカー連盟は「アフリカの王者」というスローガンを堅持しており、エドゥアルド・メンディは「皆でこのタイトルを勝ち取ったことは大きな誇りだ」と語った。

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  • モロッコも祝っている

    一方、ランスにいたモロッコのサポーターたちは優勝を祝い、すでに自分たちへの有利な判定が下されたと確信していた。

    あるサポーターは「RMC Sport」に対し、「我々はアフリカの王者だ。判定は下されており、あとはFIFAの決定を待つだけだ」と語った。別のサポーターは「ルールは明確だ。ピッチを離れた方が敗者となる」と付け加えた。

    それにもかかわらず、モロッコ代表は親善試合での祝賀を控えめにし、トロフィーを掲げたり公式声明を出したりすることはせず、規則を尊重することを強調するにとどめた。

  • ランスでのモロッコ人サポーターの歓声

    ランスで行われたモロッコ対パラグアイ戦（2-1）の終盤、スタジアム内では「アフリカの王者」という声援が響き渡り、フランス、ベルギー、オランダ各地から集まった約3万8000人の観客が参加する盛大な祝賀ムードに包まれた。

    また、一部のサポーターはトロフィーのレプリカを持ち込み、「正当な権利だ」と主張する一方、ダカールでのセネガルによるトロフィー披露を「偽物だ」と揶揄する声も上がった。

    サポーターたちは、規則第82条および第84条に基づき、CAFがモロッコに勝利を授与した決定は合法であると主張した。

  • モロッコ代表は沈黙を守っている

    公式な場では、代表チームもコーチ陣も祝賀を行わなかった。モハメド・ワヒビ監督は、自身の焦点は現在巻き起こっている論争ではなく、将来にあると強調した。

    同監督は「チームの外で起きていることは追っていなかった。ピッチ内でのプレーに集中していた。我々には目標があり、過去を振り返ることはない」と語った。

    また、ゴールキーパーのヤシン・ブノも、選手たちは野次には耳を貸さなかったと強調し、「我々は試合に集中していた。サポーターの応援には感謝している」と語った。

    パラグアイ代表のグスタボ・アルバロ監督もこの件について質問を受けたが、「タイトルは通常、ピッチ上で決まるものだ」と述べるにとどめた。