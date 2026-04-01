動画：奇妙な光景…モロッコとセネガルのアフリカネイションズカップ優勝祝賀が同じ夜に

フランスの「RMC Sport」が「不条理」と表現した光景の中で、モロッコのサポーターとセネガルの選手たちが、2025年アフリカネイションズカップのトロフィーを共に祝った。しかし、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がまだ判決を下していないため、現時点ではどちらのチームにも正式に優勝が決まっていない。

ランスでのモロッコ対パラグアイ戦、そしてディアムニディオでのセネガル対ガンビア戦において、モロッコのサポーターとセネガルの選手たちは、火曜日の夜、それぞれのサポーターと共に、自国代表が2025年アフリカネイションズカップの優勝を果たしたことを祝った。

「RMC Sport」によると、ランスとダカールの間には約4300キロの距離があるが、両都市とも祝賀ムードに包まれていた。

1月18日にラバトで行われた決勝戦後、優勝チームの決定が不透明な状態が続いていたため、両国は同時に優勝を祝った。

セネガルがピッチ上で1-0で勝利したにもかかわらず、CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は3月17日、セネガル代表を決勝戦から「棄権」とみなす決定を下し、モロッコに3-0での勝利を認定した。

ラバトでの試合中、セネガルの選手数名は、ロスタイムにモロッコに与えられたPK（後に失敗した）への抗議として、約15分間ピッチを離れていた。

それから2ヶ月以上が経過し、セネガルサッカー連盟による上訴を受けて、最終的な判断はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に委ねられることになった。

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