Getty Images Sport
翻訳者：
【動画】大混乱！レックサムの共同オーナー、ライアン・レイノルズとロブ・マックがスウォンジー・ダービーの解説陣に加わる
- Getty Images Sport
レッド・ドラゴンズの節目の記念式典
この試合は、ハリウッド出身の2人が2021年2月に同クラブを250万ドルで買収してから5年が経過したことを記念するものであり、その間、レッド・ドラゴンズはナショナルリーグからプレミアリーグ昇格目前の地位へと躍進を遂げた。
この挑戦の実験的な性質を振り返り、レイノルズとマックは共同声明を発表し、「5年前にレックスハムを買収した時の決断と同様、今後どうなるかは正直なところ全く見当もつきませんが、全力を尽くします」と述べた。
ロブとライアンの新しい仕事
彼らの紛れもないカリスマ性とテレビ出演経験にもかかわらず、二人とも、プロサッカーの試合をライブ実況することは、未知の世界への大きな飛躍であると認めた。ヒットシリーズ『Welcome to Wrexham』でその道のりを記録してきたオーナーたちは、次のように付け加え、試合の戦術面においてまだ手探りの状態にあることを示した。「私たち二人とも、どんなスポーツイベントの実況経験もない。ましてや、ルールを知ったのがたった5年前というスポーツの実況など、なおさらだ。」
この放送は型破りなもので、2人は夜を通して様々な特別ゲストを迎え、ピッチサイドの展開について独自の視点で解説した。ブース内の雰囲気は和やかだったが、昇格の夢を繋ぎ止めるために戦うフィル・パーキンソン率いるチームにとって、ピッチ上の勝負はこれ以上ないほど重大なものだった。しかし、レックサムはライバル相手に2-0で勝利を収め、プレーオフ進出圏内の座を確固たるものにした。
動画をご覧ください
昇格争いが激化している
レックサムは現在、チャンピオンシップの順位表で6位につけており、シーズン残り9試合という時点でプレーオフ進出の最後の枠を確保している。4年連続の昇格の可能性は依然として残されており、これが実現すれば、クラブの近代史において初めてイングランドサッカーのトップリーグに名を連ねるという歴史的な快挙となる。
広告