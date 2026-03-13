【動画】大混乱！レックサムの共同オーナー、ライアン・レイノルズとロブ・マックがスウォンジー・ダービーの解説陣に加わる

彼らの紛れもないカリスマ性とテレビ出演経験にもかかわらず、二人とも、プロサッカーの試合をライブ実況することは、未知の世界への大きな飛躍であると認めた。ヒットシリーズ『Welcome to Wrexham』でその道のりを記録してきたオーナーたちは、次のように付け加え、試合の戦術面においてまだ手探りの状態にあることを示した。「私たち二人とも、どんなスポーツイベントの実況経験もない。ましてや、ルールを知ったのがたった5年前というスポーツの実況など、なおさらだ。」

この放送は型破りなもので、2人は夜を通して様々な特別ゲストを迎え、ピッチサイドの展開について独自の視点で解説した。ブース内の雰囲気は和やかだったが、昇格の夢を繋ぎ止めるために戦うフィル・パーキンソン率いるチームにとって、ピッチ上の勝負はこれ以上ないほど重大なものだった。しかし、レックサムはライバル相手に2-0で勝利を収め、プレーオフ進出圏内の座を確固たるものにした。