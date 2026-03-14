【動画】大喜びのエベレチ・エゼ、アーセナルのスター選手がブラジルのレジェンド、ロマリオと対面し、感動の表情を見せる

現在60歳でリオデジャネイロ州の上院議員を務めるこのブラジル代表のレジェンドは、単に雰囲気を楽しむためだけにロンドン・コルニーを訪れたわけではなかった。 首都を訪れた際、彼はアーセナルのFWガブリエル・ジェズスとのインタビューに参加する姿が目撃された。ジェズスは現在、シーズン終盤戦に向けて完全なコンディションを取り戻そうと調整中だ。タイトル争いのプレッシャーに備えるチームにとって、ロマリオの登場は練習場の雰囲気を大きく盛り上げた。特にジェズスにとっては、これほど偉大な同胞と時間を過ごすことが、残りの試合に向けたモチベーションの源となるだろう。