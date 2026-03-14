ソーシャルメディア上で瞬く間に拡散された動画の中で、1994年ワールドカップ優勝者を見たエゼの反応は、まさに最高のものだった。 かつてクリスタル・パレスに所属していたエゼは、ブラジルの偉大な選手に対し、謙虚で祈りを捧げるようなお辞儀をした後、サッカー史上屈指の得点王の一人と短い会話を交わすと、信じられないという表情で満面の笑みを浮かべた。このやり取りはサポーターの心を掴み、現代の世代が「ジョガ・ボニート」時代の先駆者たちに対して抱く深い敬意を如実に示していた。
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翻訳者：
【動画】大喜びのエベレチ・エゼ、アーセナルのスター選手がブラジルのレジェンド、ロマリオと対面し、感動の表情を見せる
まさに魔法のような瞬間
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ロマリオの特別な使命
現在60歳でリオデジャネイロ州の上院議員を務めるこのブラジル代表のレジェンドは、単に雰囲気を楽しむためだけにロンドン・コルニーを訪れたわけではなかった。 首都を訪れた際、彼はアーセナルのFWガブリエル・ジェズスとのインタビューに参加する姿が目撃された。ジェズスは現在、シーズン終盤戦に向けて完全なコンディションを取り戻そうと調整中だ。タイトル争いのプレッシャーに備えるチームにとって、ロマリオの登場は練習場の雰囲気を大きく盛り上げた。特にジェズスにとっては、これほど偉大な同胞と時間を過ごすことが、残りの試合に向けたモチベーションの源となるだろう。
- AFP
最後の追い込みに向けた準備
アーセナルは現在、プレミアリーグの首位で2位と7ポイント差をつけているが、マンチェスター・シティに追い上げられるような失態は絶対に避けなければならないと自覚している。20年以上ぶりのリーグ優勝を目指す「ガナーズ」は、土曜日にエバートンと対戦し、シティがウェストハムと対戦する前に勝ち点差を広げることを狙っている。
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