【動画】喜びの涙！アルゼンチンがエジプトを破った5得点を奪い合う名勝負に、メッシもネイマールやロナウドのように感情を露わにした。

アルビセレステは試合の大半をアフリカの強豪にリードされ、敗退目前だった。しかしメッシが反撃の口火を切り、83分に同点弾。FIFAワールドカップ史上初めてノックアウトステージ6試合連続得点を記録した。

ロスタイム、エンツォ・フェルナンデスが最も高く跳び上がり、ラウタロ・マルティネスのクロスをヘディングで叩き込み、エジプト代表を打ち砕いた。

試合終了までチームを牽引したメッシは、試合終了の笛が鳴るとピッチに倒れ込み、辛うじて勝ち残った重みに涙した。この伝説の背番号10にとって、その涙は24時間前にポルトガルが敗退したことで流したロナウドの涙とはまったく異なるものだった。