Getty/GOAL
翻訳者：
【動画】喜びの涙！アルゼンチンがエジプトを破った5得点を奪い合う名勝負に、メッシもネイマールやロナウドのように感情を露わにした。
波乱の中、メッシが歴史を刻む
アルビセレステは試合の大半をアフリカの強豪にリードされ、敗退目前だった。しかしメッシが反撃の口火を切り、83分に同点弾。FIFAワールドカップ史上初めてノックアウトステージ6試合連続得点を記録した。
ロスタイム、エンツォ・フェルナンデスが最も高く跳び上がり、ラウタロ・マルティネスのクロスをヘディングで叩き込み、エジプト代表を打ち砕いた。
試合終了までチームを牽引したメッシは、試合終了の笛が鳴るとピッチに倒れ込み、辛うじて勝ち残った重みに涙した。この伝説の背番号10にとって、その涙は24時間前にポルトガルが敗退したことで流したロナウドの涙とはまったく異なるものだった。
動画をご覧ください
論争とピッチサイドの混乱
試合終盤、両ベンチが激しく対立し、試合は荒れた。アルゼンチンの決勝ゴール直前、エジプトはモハメド・サラーへのPKが認められず激怒。サラーはリサンドロ・マルティネスに足を取られたように見えたが、審判はプレー続行を指示し、タッチライン付近で乱闘が発生した。
エジプトの抗議が激化し、マルワン・アッティアが警告を受けた。ヘッドコーチにもイエローカード。さらにスタッフ１人が退場となった。
エジプトはVARによる再確認のため試合を中断すべきだったと主張したが、ゴールは認められた。イブラヒム監督率いるチームは、あの英雄的な戦いの末、判定が違っていたらどうなっていたかと思わずにはいられなかった。
- AFP
サラは勇敢な奮闘の末、胸を痛めた
苦い結末ながら、エジプトは世界王者のアルゼンチンを追い詰めた。モハメド・サラーとオマル・マルムーシュは試合終了のホイッスルに肩を落とした。大会史上最大の番狂わせまであと12分だった。堅い守備と鋭いカウンターでアルゼンチンを動揺させた。
アルゼンチンは準々決勝へ進出し、この「大逆転劇」の勢いを維持したい。メッシにとって、感情を露わにした祝賀の場面は今回の大会を象徴する瞬間となるだろう。数多のタイトルを獲得しても、母国とともに勝ちたいという渇望は色あせていない。前回王者は最大の危機を乗り越え、前進を続けている。
キーンがチャンピオンの精神を称賛
元マンチェスター・ユナイテッドでアイルランド代表キャプテンのロイ・キーンは、世界王者の不屈の精神に心を奪われた。ITVのインタビューで彼はこう語った。「声が出ないほど感動した。最高だった。昨日はロナウドの悲しみの涙を見た。今日はメッシの喜びの涙を見ている。彼らは決して諦めない。ゴールの質も素晴らしかった。これこそが私たちがサッカーを愛する理由だ。」
イブラヒムとジコのゴールでエジプトが2－0とリードを広げたが、アルゼンチンは最後まで諦めなかった。スカローニ監督率いるチームが終盤15分に見せた粘りが、彼らが依然として「倒すべき相手」であることを示した。メッシにとって、王座防衛の夢は依然として健在だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。