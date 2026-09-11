AFP
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動画：「君みたいな人がいるから誰もサインしないんだ！」 マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ダレン・フレッチャーがチャンピオンズリーグ勝利後、「暴言を吐いた」ファンに言い返す
フレッチャーが試合後の敵意を受けて介入
オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドがサバフを4-0で下したチャンピオンズリーグの勝利後、スタジアムの外では緊張が高まった。チームバス付近で待っていた人だかりをトップチームの選手たちが素通りしたことで、一部ファンが怒りをあらわにした。
立ち去るチームが立ち止まるのを拒んだとして、ある人物が暴言を浴びせたとされる。これを受け、クラブの現U-18ヘッドコーチであり、マンチェスター・ユナイテッドで342試合に出場したフレッチャーが間に入り、その敵意に直接対応した。
「お前がいるから人は契約しない」
SNS上で拡散された映像には、42歳の本人が問題のサポーターのもとへ歩み寄り、その振る舞いを非難する様子が収められていた。「いいか、関係ない。そんな言い方は許されない」と、このスコットランド人はその人物に伝えた。
さらにファンを直接指さしながら、フレッチャーはこう付け加えた。「お前のような存在がいるから、みんな契約しないんだ。お前のような存在がいるから、みんな契約しないんだ」
元MFの毅然とした態度は、すぐさま近くにいたほかのサポーターたちから支持を受けた。フレッチャーが立ち去ると、周囲の群衆は歓声を上げ、介入をたたえて「レジェンド、レジェンド」とチャントを響かせた。
大規模なサイン収集代行に懸念の声
元DFのパトリス・エブラは以前、プレシーズンツアー中にサポーターを無視したとして、サー・アレックス・ファーガソンが選手たちを厳しく叱責したことを明かしていた。しかし、現在は状況が変わっている。近年、オールド・トラッフォードではプロのサイン収集業者が大きな迷惑行為となっている。
クラブは、利益目的でサイン入り記念品を転売するためだけに選手へ付きまとう者たちによる、大規模なサイン集めに不満を募らせていると報じられている。この問題が続いていることで、現所属のスター選手たちが試合後に群衆と交流することへ慎重になるのも無理はない。
ピッチ上では、マンチェスター・ユナイテッドが欧州での戦いに完璧な形で復帰した。前半にマテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコが決め、さらにリサンドロ・マルティネスのゴールも加わって、アゼルバイジャンの新顔を相手に快勝を収めた。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドにとって重要なマンチェスター・ダービーが迫る
マンチェスター・ユナイテッドは木曜のピッチ外での騒動を引きずっている暇はない。日曜には大きな注目を集めるマンチェスター・ダービーが控えており、すぐに国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。チームは今、ヨーロッパで見せた容赦ない好調ぶりを、最大の地元ライバルとのプレミアリーグ大一番でも結果につなげる必要がある。
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