SNS上で拡散された映像には、42歳の本人が問題のサポーターのもとへ歩み寄り、その振る舞いを非難する様子が収められていた。「いいか、関係ない。そんな言い方は許されない」と、このスコットランド人はその人物に伝えた。

さらにファンを直接指さしながら、フレッチャーはこう付け加えた。「お前のような存在がいるから、みんな契約しないんだ。お前のような存在がいるから、みんな契約しないんだ」

元MFの毅然とした態度は、すぐさま近くにいたほかのサポーターたちから支持を受けた。フレッチャーが立ち去ると、周囲の群衆は歓声を上げ、介入をたたえて「レジェンド、レジェンド」とチャントを響かせた。