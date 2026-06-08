2026年W杯へ向けたポルトガルの準備が進む中、最も話題になったロナウドの写真は代表練習ではなく自宅の裏庭で撮られた。ジョルジーナ・ロドリゲスが投稿した動画では、ポルトガル代表FWロナウドが息子マテオに自身の代名詞「ロナウドチョップ」を指導。

カジュアルな姿で裸足になり、芝生の上で過ごす父子の姿は、瞬く間にファンの心を捉えた。クリスティアーノは、10年以上にわたり世界最高峰の大会でディフェンダーを置き去りにしてきたあの有名な「ロナウド・チョップ」の細部を丁寧に解説。5度のバロンドール受賞者が、今もなお衰えを知らないことを示していた。