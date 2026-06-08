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動画：「史上最高の選手による必殺技！」――クリスティアーノ・ロナウドが子供たちに派手なゴールパフォーマンスを伝授、ジョルジーナ・ロドリゲスが庭での特訓風景を撮影
「ロナウド・チョップ」の極意
2026年W杯へ向けたポルトガルの準備が進む中、最も話題になったロナウドの写真は代表練習ではなく自宅の裏庭で撮られた。ジョルジーナ・ロドリゲスが投稿した動画では、ポルトガル代表FWロナウドが息子マテオに自身の代名詞「ロナウドチョップ」を指導。
カジュアルな姿で裸足になり、芝生の上で過ごす父子の姿は、瞬く間にファンの心を捉えた。クリスティアーノは、10年以上にわたり世界最高峰の大会でディフェンダーを置き去りにしてきたあの有名な「ロナウド・チョップ」の細部を丁寧に解説。5度のバロンドール受賞者が、今もなお衰えを知らないことを示していた。
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次世代への教訓
クリスティアーノは、何百万人ものフォロワーを前にしても、その技をさらすことにまったくためらいがなかった。マテオが動きを真似ると、ロナウドはタイミング、体勢、相手の読み方を丁寧に修正。これらはすべて、彼のキャリアを象徴する要素だ。それは単にボールをフリックするのではなく、相手を欺く術を教える本格的なチュートリアルだった。
その自然な自信から、多くのファンはこの瞬間を、将来のライバルたちへの遊び心ある警告だと捉えた。隠す必要などない、という彼の姿勢が表れていた。
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CR7にワールドカップの歴史が待ち受けている
ロナウドはポルトガル代表に合流し、2026年ワールドカップへ向けた準備を進めている。6度目の出場となる。 41歳の今もなお活躍を続けるが、先発としての役割には疑問が残る。ユーロ2024では無得点、2022年大会も1得点のみながら、CR7は引き続きキャプテンとしてチームを牽引する。ポルトガルは6月17日、コンゴ民主共和国との試合で大会をスタートさせる。