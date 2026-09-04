Eibner
翻訳者：
動画：史上最高のティフォか？ オスナブリュックの圧巻ディスプレーが話題に
ジェットコースターがドイツサッカー界を驚かせる
オスナブリュックのサポーターは9月2日、ブレーマー・ブリュッケ・スタジアムのスタンドで見事な機械仕掛けのコレオグラフィーを披露した。この精巧な仕掛けは木製の細板、プラスチック製チューブ、布を使って組み立てられ、ダミーを乗せた台車が所定のレール上を滑走。さらに台車が指定の撮影ポイントを通過すると、フラッシュを模した発光が作動し、その結果の画像が右側のテラスに映し出された。
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クラブが波乱に満ちた歩みを説明
クラブは『BBC』に対し、この巨大なコレオについて、「VfLオスナブリュック － ジェットコースターのような歩み！」というバナーのもとでクラブの歴史を表現するため、「数カ月」にわたる綿密な準備を経て制作されたと認めた。当局者は、このデザインが「浮き沈み」に満ちた歴史を反映したものであり、1978年のバイエルン戦勝利のような輝かしい瞬間を称える一方で、「スキャンダルや苦い敗戦」も描いていると説明した。
ホームの観客は、オスナブリュックが開始5分に驚きの先制点を挙げた中、『Funpark Bremer Brucke』と題された特別なアンセムを大合唱してこのビジュアルを盛り上げた。しかし、ハリー・ケインの2得点に加え、トム・ビショフとマイケル・オリーセのゴールによって、アウェーのチームが4-1の逆転勝利を収めた。
- Eibner
残留争いが最優先だ
前季に3部優勝を果たしたばかりのオスナブリュックは、すぐにブンデスリーガ2部での残留争いへと意識を切り替えなければならない。一度もトップリーグの舞台に立ったことのないチームにとって、2部残留は何よりも重要な目標である。それでも、バイエルンというバイエルンの強豪を相手に見せた気迫あふれる戦いぶりは、今後の過酷なリーグ戦に向けて大きな自信となるはずだ。
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