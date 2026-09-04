クラブは『BBC』に対し、この巨大なコレオについて、「VfLオスナブリュック － ジェットコースターのような歩み！」というバナーのもとでクラブの歴史を表現するため、「数カ月」にわたる綿密な準備を経て制作されたと認めた。当局者は、このデザインが「浮き沈み」に満ちた歴史を反映したものであり、1978年のバイエルン戦勝利のような輝かしい瞬間を称える一方で、「スキャンダルや苦い敗戦」も描いていると説明した。

ホームの観客は、オスナブリュックが開始5分に驚きの先制点を挙げた中、『Funpark Bremer Brucke』と題された特別なアンセムを大合唱してこのビジュアルを盛り上げた。しかし、ハリー・ケインの2得点に加え、トム・ビショフとマイケル・オリーセのゴールによって、アウェーのチームが4-1の逆転勝利を収めた。