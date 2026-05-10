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【動画】前田大然の信じられないオーバーヘッドでセルティックがレンジャーズに勝利し、スコティッシュ・プレミアシップ優勝へ前進
前田の魔法のようなプレーがパークヘッドを沸かせた
グラスゴー・ダービーは粘り強さと緊張感が特徴だが、前田は卓越した技術で試合を印象付けた。
拮抗した展開の中、ペナルティエリアに浮いたボールに素早く反応した彼は、高く跳び上がり、鮮やかなオーバーヘッドキックを叩き込み、レンジャーズGKを動けなくした。
その大胆さと極限のプレッシャーの中でも完璧に決め切った姿が印象的だった。前田がセルティック攻撃の要であることを再び証明した。
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「今シーズンのベストゴール候補」に対する皮肉な反応
見事な一打にも拘わらず、前田は謙虚だった。「ただのラッキーでした」とスカイ・スポーツに語った。
ゴール前について聞かれると、「いい手応えがあったので『やってみようか』と思った。運よく決まった」と続けた。
直近4試合で6得点を挙げ、調子を上げている。
終盤の好調の理由を問われると「ファンの皆さんのおかげです」と話し、「ファンに恩返ししたい。その思いが原動力です」と結んだ。
優勝争いが激化する中、セルティックがハーツに迫る
国内タイトル連覇を狙うマーティン・オニール監督率いるセルティックは、宿敵を破り、心理的にも順位表上でも大きな前進を果たした。この勝利で2位を固め、首位ハーツとの差は1ポイントに縮まり、3位レンジャーズとは7ポイント差をつけた。
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セルティックの次は？
祝賀ムードが落ち着き、セルティックの焦点はシーズン終盤の安定感維持へ。優勝へは残り2試合、マザーウェルとハーツに勝てば決定だ。
この2試合に勝てば、セルティックはスコティッシュ・プレミアシップ優勝が確定する。