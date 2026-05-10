【動画】前田大然の信じられないオーバーヘッドでセルティックがレンジャーズに勝利し、スコティッシュ・プレミアシップ優勝へ前進

グラスゴー・ダービーは粘り強さと緊張感が特徴だが、前田は卓越した技術で試合を印象付けた。

拮抗した展開の中、ペナルティエリアに浮いたボールに素早く反応した彼は、高く跳び上がり、鮮やかなオーバーヘッドキックを叩き込み、レンジャーズGKを動けなくした。

その大胆さと極限のプレッシャーの中でも完璧に決め切った姿が印象的だった。前田がセルティック攻撃の要であることを再び証明した。



