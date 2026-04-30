【動画】元トッテナムFWが6分でPK3本連続失敗、大恥

水曜日の夜、グレミオのヴィニシウスがPKを失敗した。元プレミアリーグのストライカーは、コパ・スダメリカーナでチームをリードする絶好機を序盤に得た。彼はフルハムとトッテナムで53試合8得点を挙げている。

チリ代表パレスティノ戦の11分、先制PKを任されたが、GKセバスティアン・ペレスに止められ、ボールはポストに弾かれた。母国復帰後好調だったストライカーにとって、この失敗は frustration の始まりだった。