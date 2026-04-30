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【動画】元トッテナムFWが6分でPK3本連続失敗、大恥
12ヤードからの悪夢
水曜日の夜、グレミオのヴィニシウスがPKを失敗した。元プレミアリーグのストライカーは、コパ・スダメリカーナでチームをリードする絶好機を序盤に得た。彼はフルハムとトッテナムで53試合8得点を挙げている。
チリ代表パレスティノ戦の11分、先制PKを任されたが、GKセバスティアン・ペレスに止められ、ボールはポストに弾かれた。母国復帰後好調だったストライカーにとって、この失敗は frustration の始まりだった。
2度目の再撮影のドラマ
ペレスが早くゴールラインを割ったため、ビニシウスは即座に救われた。位置を取ったペレスに対し、ビニシウスは右へシュート。しかしペレスが弾き、ポストに当たって阻止された。
しかしGKの早期前進が再び認められ、ヴィニシウスに3度目のチャンス。彼は滑りながら蹴ったが、ペレスに弾き出された。その後2度再蹴りがあったものの、ヴィニシウスに追加の機会はなかった。
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膠着状態での痛恨のミス
この決定機を逃したグレミオは、試合終了まで勝ち越し点を奪えなかった。パレスティーノのニコラス・メサが退場し、終盤に逆転のチャンスが訪れたが、試合は0-0で終了。
この結果、グレミオはグループ3試合を終えて2位。PK失敗は痛手だったが、ヴィニシウスは昨夏母国に復帰後、好調を維持。7月の加入以来、公式戦25得点をマークし、3月の州選手権制覇にも貢献した。