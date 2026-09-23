Getty Images Sport
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動画：「僕たちの背中を壊すつもりなのか！」 ラフィーニャがバルセロナのセビージャ戦勝利中、主審に保護を求めて懇願する様子をカメラが捉える
ラフィーニャ、攻撃的な戦術をめぐって審判団に詰め寄る
バルセロナはセビージャ戦でラ・リーガの重要な1勝をさらに積み上げたが、この試合を特徴づけたのは激しいフィジカルの応酬だった。 DAZNのカメラは、試合を通じてラフィーニャが主審マルティネス・ムヌエラに歩み寄る独占映像を捉えた。ブラジル代表FWは、ホームのセビージャによるアグレッシブなプレーを厳しく取り締まるよう、繰り返し審判団に求めていた。
29歳のラフィーニャは、とりわけセビージャの守備のやり方に強い苛立ちを示していた。チームメートの安全を確保するため、ムヌエラにより強い介入を積極的に求めていた。この積極的な姿勢は、ピッチ上で声を上げるリーダーとして存在感を増していることを際立たせた。
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「それを柔道と呼ぶんだ！」
DAZNが公開した音声により、ラフィーニャがムヌエラに訴えていた不満の正確な内容が明らかになった。このウインガーは、相手の戦術が身体面に与えている負荷について、主審に直接警告していた。「このままだと僕らの背中が壊される」とラフィーニャは述べた。「スクリーンやホールドには気をつけてほしい。いずれ僕らの背中が壊されるところまでいってしまう。1つか2つでもファウルを取れば、相手もそれをやめるはずだ」
緊張が一気に高まったのは、FKの場面でラフィーニャとセビージャのユスフ・フォファナが対峙した際だった。2人は激しく体をぶつけ合い、試合の主審が即座に介入する事態となった。
ムヌエラは、ペナルティーエリア内で組み合っていた両選手をすぐさま注意した。「2人ともだ。あいつがつかめば、お前もやっている」と主審は言い放った。「それはフットボールじゃない。柔道だ」
ラフィーニャが判定を下す側に物申す姿勢は、カタルーニャでの彼の地位が高まっていることを示している。現在は第1キャプテンとして腕章を巻くFWは、リーダーとしての責任を完全に受け入れている。今季はフィールドプレーヤーの中で誰よりも長い出場時間を記録している。
その影響力は、声の大きさだけにとどまらない。ラフィーニャはラミネ・ヤマル、フェルミン・ロペスとともに破壊力抜群の攻撃トリオを形成している。ブラジル人アタッカーは、わずか8試合で14ゴールという驚異的な数字をすでに記録しており、デビューシーズンに見せた見事なパフォーマンスを上回っていると言っていい。
- SOPA Images
過酷な代表戦が待ち受ける
バルセロナはラ・リーガ7連勝の勢いに乗ってインターナショナルブレイクに入る。しかし、ハンジ・フリック監督は主将の過密日程に不安を抱いているはずだ。
ラフィーニャは、ブラジル代表の国際親善試合に臨むため、オーストラリアまで往復3万4000キロという過酷な移動を強いられる。カタルーニャの名門は、国内でのセンセーショナルな好調を維持するためにも、この大黒柱が万全かつフレッシュな状態で戻ってくることを切望している。
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