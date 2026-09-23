DAZNが公開した音声により、ラフィーニャがムヌエラに訴えていた不満の正確な内容が明らかになった。このウインガーは、相手の戦術が身体面に与えている負荷について、主審に直接警告していた。「このままだと僕らの背中が壊される」とラフィーニャは述べた。「スクリーンやホールドには気をつけてほしい。いずれ僕らの背中が壊されるところまでいってしまう。1つか2つでもファウルを取れば、相手もそれをやめるはずだ」

緊張が一気に高まったのは、FKの場面でラフィーニャとセビージャのユスフ・フォファナが対峙した際だった。2人は激しく体をぶつけ合い、試合の主審が即座に介入する事態となった。

ムヌエラは、ペナルティーエリア内で組み合っていた両選手をすぐさま注意した。「2人ともだ。あいつがつかめば、お前もやっている」と主審は言い放った。「それはフットボールじゃない。柔道だ」

ラフィーニャが判定を下す側に物申す姿勢は、カタルーニャでの彼の地位が高まっていることを示している。現在は第1キャプテンとして腕章を巻くFWは、リーダーとしての責任を完全に受け入れている。今季はフィールドプレーヤーの中で誰よりも長い出場時間を記録している。

その影響力は、声の大きさだけにとどまらない。ラフィーニャはラミネ・ヤマル、フェルミン・ロペスとともに破壊力抜群の攻撃トリオを形成している。ブラジル人アタッカーは、わずか8試合で14ゴールという驚異的な数字をすでに記録しており、デビューシーズンに見せた見事なパフォーマンスを上回っていると言っていい。



