【動画】「俺を侮るな」――リオネル・メッシがW杯審判と口論に。アルゼンチン代表がFIFA審判に振る舞いを説いた。

試合は波乱含みの展開だったが、延長戦の末にリオネル・スカローニ監督率いるチームが3－1で勝利した。ジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールが決勝進出を決定づけた。試合後、ソーシャルメディアではメッシが審判に抗議する姿が話題を呼んだ。

緊張が頂点に達したのは、スイスがフリーキックを準備していたセットプレーの場面。ディフェンスの壁にいたメッシは、ピニェイロ主審の選手への指示が過度に攻撃的だと感じた。口元読み専門家によると、バロンドールを8度受賞した彼は主審に「ちゃんと話せ。俺を軽んじるな。俺もちゃんと話した」と厳しく警告したという。