AFP
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【動画】「俺を侮るな」――リオネル・メッシがW杯審判と口論に。アルゼンチン代表がFIFA審判に振る舞いを説いた。
メッシが審判に激怒した
試合は波乱含みの展開だったが、延長戦の末にリオネル・スカローニ監督率いるチームが3－1で勝利した。ジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールが決勝進出を決定づけた。試合後、ソーシャルメディアではメッシが審判に抗議する姿が話題を呼んだ。
緊張が頂点に達したのは、スイスがフリーキックを準備していたセットプレーの場面。ディフェンスの壁にいたメッシは、ピニェイロ主審の選手への指示が過度に攻撃的だと感じた。口元読み専門家によると、バロンドールを8度受賞した彼は主審に「ちゃんと話せ。俺を軽んじるな。俺もちゃんと話した」と厳しく警告したという。
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世界的なサッカー界におけるピニェイロの存在感の高まり
ピニェイロはビッグステージの常連だ。38歳のポルトガル人審判は、欧州サッカー界でトップクラスのレフェリーとして知られる。国内リーグや大陸規模の大会での活躍が評価され、北米開催の今大会の審判団に選ばれた。
2016年にFIFA国際審判員資格を取得し、チャンピオンズリーグや2025年のUEFAスーパーカップなど大舞台で経験を積んできた。それでも、ワールドカップのノックアウトステージでメッシのようなスターを裁くのは、ヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカン出身の彼にとって新たな挑戦だった。
- AFP
前回王者が準決勝へ進出した
粘るスイスを辛勝し、アルゼンチンはカタール王座の防衛へ歩みを進めた。プレーと信念で示すメッシのリーダーシップは、1962年のブラジル以来の連覇を狙うチームの心臓だ。水曜日のイングランドとの準決勝へ、期待は最高潮。
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