動画：休暇モードのクリスティアーノ・ロナウド！CR7がジョルジーナ・ロドリゲスや家族とウォータースポーツを楽しむ――海の上をスポーツカーで走る姿も

ロナウドは、2026年ワールドカップに向けた準備の一環として行われるメキシコおよびアメリカとの親善試合に向け、先週金曜日に発表されたポルトガル代表の最新招集メンバーから外れたため、家族と過ごす時間を持つことができることになる。 5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、2月28日にサウジ・プロリーグのアル・ファイハ戦でハムストリングを負傷した。ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は今週初め、ロナウドが「軽傷」を負っていることを示唆していたが、41歳の彼が代表戦を欠場するかどうかについては確認していなかった。