ロナウドの家族とのひとときが、ネット上で話題となっている動画に収められており、休暇が彼に良い影響を与えていることがうかがえる。動画では、ロナウドが風船の滑り台を滑り降りながら楽しそうに笑っている姿が見られる。また、海の上を車で走っている様子も映っている。それだけでなく、水面の上を飛ぶサーフボード「ジェットフォイル」に乗っている姿も確認できる。
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動画：休暇モードのクリスティアーノ・ロナウド！CR7がジョルジーナ・ロドリゲスや家族とウォータースポーツを楽しむ――海の上をスポーツカーで走る姿も
休暇中のウォータースポーツ
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放蕩息子のフンシャルへの帰還
ロナウドにとって、マデイラ島への帰郷は単なる休暇以上の意味を持つ。それは、フンシャルのサント・アントニオ地区で過ごした幼少期との再会なのだ。世界最高額の年俸を誇るサッカー選手の一人であり、現在はサウジアラビアでプレーしているにもかかわらず、このストライカーは、世界的な名声を得る前の幼少期に経験した苦労を忘れてはいない。 彼自身、度々幼少期の苦難を振り返っている。「お金はなかったし、当時のマデイラでの生活は決して楽ではなかった」
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代表戦期間中、ポルトガル代表から外れた
ロナウドは、2026年ワールドカップに向けた準備の一環として行われるメキシコおよびアメリカとの親善試合に向け、先週金曜日に発表されたポルトガル代表の最新招集メンバーから外れたため、家族と過ごす時間を持つことができることになる。 5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、2月28日にサウジ・プロリーグのアル・ファイハ戦でハムストリングを負傷した。ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は今週初め、ロナウドが「軽傷」を負っていることを示唆していたが、41歳の彼が代表戦を欠場するかどうかについては確認していなかった。
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