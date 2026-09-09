イラン人DFモハマディが再び代名詞の宙返りスローインを披露し、ロシア・カップ4次予選でコストロマの敵地リャザン戦での2-0勝利に貢献した。29歳のアクロバティックなロングスローから重要なゴールが生まれ、チームの次ラウンド進出を決定づけた。この個人技は、ロシア国内大会でフルバックとして印象的な活躍を続ける同選手の好調ぶりを改めて示すものとなった。
ITAR-TASS
翻訳者：
動画：世界で最も危険なスローインか？ ナデル・モハマディがロシア・カップの一戦で再び驚異の宙返りアシストを披露
アクロバティックな武器が守備をこじ開ける
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必殺のルーティンが勢いを加速させる
モハンマディは、前方に完全な前転をしながらロングスローを投げる能力によって、今季のコストロマにとって予測不能なセットプレーの武器として確立されている。テヘラン生まれのDFはすでにリーグ戦で同様のアシストを2つ記録しており、最初は8月9日のSKAハバロフスク戦での3-1の勝利、続いて第9節のロトール・ボルゴグラード戦での1-0の勝利だった。この型破りな攻撃方法は独自の戦術的な側面をもたらしており、2026-27シーズンを通じて相手最終ラインを混乱させ続けている。
- Russian Look
重要なホームでの一戦が待つ
コストロマは9月14日、第1リーグ第11節でネフテヒミクをホームに迎え、リーグ戦に戻る。9試合を終えて勝ち点18で6位につけるホームチームは、本格的な昇格争いに加わる好位置にいる。その勢いを維持し、首位との差を縮めるためにも、ホームで勝ち点3獲得が重要となる。
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