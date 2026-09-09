モハンマディは、前方に完全な前転をしながらロングスローを投げる能力によって、今季のコストロマにとって予測不能なセットプレーの武器として確立されている。テヘラン生まれのDFはすでにリーグ戦で同様のアシストを2つ記録しており、最初は8月9日のSKAハバロフスク戦での3-1の勝利、続いて第9節のロトール・ボルゴグラード戦での1-0の勝利だった。この型破りな攻撃方法は独自の戦術的な側面をもたらしており、2026-27シーズンを通じて相手最終ラインを混乱させ続けている。