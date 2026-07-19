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【動画】ワールドカップ決勝の予想に観客がブーイング。イングランドのレジェンドが批判され、ベッカムが衝撃を受ける。
ベッカム、ニューヨークで無難なプレー
サッカー界で人気のベッカムが、ニューヨークの「ファナティクス・フェスト」で珍しくブーイングを受けた。決勝進出2チームのどちらを応援するか問われた51歳のベッカムは、両チームとの深い絆を明かした。彼はレアル・マドリードでラ・リーガに数年間所属し、アルゼンチンのメッシをMLSに招いて以来、私的にも仕事上も強い絆を築いてきた。
「中立を保つ。どちらが勝つかは分からない。リオネルには活躍してほしい。彼は素晴らしい人物で選手だからだ。だがスペインも強い。予想は言わない。中立でいながら試合を楽しみたい」とベッカムは語った。
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中立的姿勢への外交的説明
ベッカムは野次を笑い飛ばし、久々に批判の的になった違和感を明かした。「しばらくブーイングを浴びていなかった。ここで受けると思わなかった」と語った。
「スペインでプレーした経験があり、国にも代表チームにも深い愛情がある。今回のワールドカップでの彼らの活躍は素晴らしく、決勝進出は当然だ」とベッカムは説明した。
「アルゼンチンにはリオネルがいる。彼は並外れた選手であり、正しい価値観を持つ素晴らしい人間で、誰に対してもその人にふさわしい接し方をしている。」
- (C)Getty Images
イングランドのワールドカップ敗退に胸が張り裂ける思い
イングランドがアルゼンチンに敗れ大会を去った際、ベッカムがスタンドでうつむき、涙をこらえる姿が捉えられた。
それでも彼はプロとして代表チームの奮闘を称え続け、インスタグラムで数百万人のフォロワーにこう綴った。「全員にとって胸が張り裂けるような結果だが、心に響き、永遠に残る思い出となった……。このワールドカップで与えてくれたすべてに、チーム、ファン、祖国に感謝したい。」
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