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England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】ワールドカップ決勝の予想に観客がブーイング。イングランドのレジェンドが批判され、ベッカムが衝撃を受ける。

D. Beckham
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
アルゼンチン
スペイン

デビッド・ベッカムは、公の場でアルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝について語っていた際、観客から激しいブーイングを浴びた。

  • ベッカム、ニューヨークで無難なプレー

    サッカー界で人気のベッカムが、ニューヨークの「ファナティクス・フェスト」で珍しくブーイングを受けた。決勝進出2チームのどちらを応援するか問われた51歳のベッカムは、両チームとの深い絆を明かした。彼はレアル・マドリードでラ・リーガに数年間所属し、アルゼンチンのメッシをMLSに招いて以来、私的にも仕事上も強い絆を築いてきた。

    「中立を保つ。どちらが勝つかは分からない。リオネルには活躍してほしい。彼は素晴らしい人物で選手だからだ。だがスペインも強い。予想は言わない。中立でいながら試合を楽しみたい」とベッカムは語った。

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  • 中立的姿勢への外交的説明

    ベッカムは野次を笑い飛ばし、久々に批判の的になった違和感を明かした。「しばらくブーイングを浴びていなかった。ここで受けると思わなかった」と語った。

    「スペインでプレーした経験があり、国にも代表チームにも深い愛情がある。今回のワールドカップでの彼らの活躍は素晴らしく、決勝進出は当然だ」とベッカムは説明した。

    「アルゼンチンにはリオネルがいる。彼は並外れた選手であり、正しい価値観を持つ素晴らしい人間で、誰に対してもその人にふさわしい接し方をしている。」

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  • england(C)Getty Images

    イングランドのワールドカップ敗退に胸が張り裂ける思い

    イングランドがアルゼンチンに敗れ大会を去った際、ベッカムがスタンドでうつむき、涙をこらえる姿が捉えられた。

    それでも彼はプロとして代表チームの奮闘を称え続け、インスタグラムで数百万人のフォロワーにこう綴った。「全員にとって胸が張り裂けるような結果だが、心に響き、永遠に残る思い出となった……。このワールドカップで与えてくれたすべてに、チーム、ファン、祖国に感謝したい。」

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