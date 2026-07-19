サッカー界で人気のベッカムが、ニューヨークの「ファナティクス・フェスト」で珍しくブーイングを受けた。決勝進出2チームのどちらを応援するか問われた51歳のベッカムは、両チームとの深い絆を明かした。彼はレアル・マドリードでラ・リーガに数年間所属し、アルゼンチンのメッシをMLSに招いて以来、私的にも仕事上も強い絆を築いてきた。

「中立を保つ。どちらが勝つかは分からない。リオネルには活躍してほしい。彼は素晴らしい人物で選手だからだ。だがスペインも強い。予想は言わない。中立でいながら試合を楽しみたい」とベッカムは語った。