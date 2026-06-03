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【動画】ワールドカップ代表から外れた大物選手について、気まずい質問を受けたジョーダン・ヘンダーソンの反応。
ヘンダーソン、チーム内の不和に関する質問に答える
48チームが出場する大会に向け、トゥヘル監督は26人のメンバーを発表。ハリー・マグワイア、フィル・フォーデン、コール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドといった注目選手が選ばれなかった。35歳のヘンダーソンは代表落ちした選手たちについて問われ、「誰もが選ばれなかった選手について語る。だが我々はチームとしてここにいる。それだけが大切だ」とフロリダの合宿地で語った。
「いない選手について語られるのは理解している」とヘンダーソンは語った。「どのイングランド代表でも同じだ。才能ある選手は多いが、選ばれた私たちが団結することが大切だ。ここにいるのは理由がある。」
「大事なのは、それぞれが最高の自分を見せ、個人としてもチームとしてもベストな状態になること。毎日努力し、夢を叶えることだ」
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フロリダの酷暑に順応する
ウェストパームビーチの気温はすでに選手たちを追い詰めており、初日の練習では33℃に達した。4度目のW杯を迎えるヘンダーソンは、戦術と同じくらいフィジカル準備の重要性を認識している。イングランドは6月17日、クロアチアと初戦を迎える。
ヘンダーソンは気候についてこう語った。「完全に順応するのは難しいが、今週は体力を養うことに重点を置いている。チームを支える素晴らしいスタッフが、どのように体を冷やし、回復させるかについて取り組んでくれている。それが我々の強みになることを願っている。」
- Getty Images Sport
マイヌーが大胆な優勝宣言
選手選考を巡る不穏な噂があるにもかかわらず、チーム内の雰囲気は依然として最高潮だ。中盤の要として定着したマンチェスター・ユナイテッドの若き逸材、コビー・マイヌーは、チームが数十年にわたる苦悩に終止符を打ち、7月19日にトロフィーを掲げられると本当に信じているのかと問われた。
「100パーセントです」とマイヌーは記者団に語った。「選手もスタッフも全員が優勝できると信じていますが、簡単ではありません。初戦、第2戦と、着実に積み上げていく必要があります」