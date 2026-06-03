48チームが出場する大会に向け、トゥヘル監督は26人のメンバーを発表。ハリー・マグワイア、フィル・フォーデン、コール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドといった注目選手が選ばれなかった。35歳のヘンダーソンは代表落ちした選手たちについて問われ、「誰もが選ばれなかった選手について語る。だが我々はチームとしてここにいる。それだけが大切だ」とフロリダの合宿地で語った。

「いない選手について語られるのは理解している」とヘンダーソンは語った。「どのイングランド代表でも同じだ。才能ある選手は多いが、選ばれた私たちが団結することが大切だ。ここにいるのは理由がある。」

「大事なのは、それぞれが最高の自分を見せ、個人としてもチームとしてもベストな状態になること。毎日努力し、夢を叶えることだ」