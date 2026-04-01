ジョコビッチはビリノ・ポジェ・スタジアムに華々しく登場し、この一戦を懸けた激闘の中で地元の観客から大きな注目を集めた。 サッカーへの情熱やバルカン地域への親近感を度々示してきたこのセルビアのテニススターは、ホームサポーターたちと共に喜びを分かち合う姿がカメラに捉えられた。ボスニア・ヘルツェゴビナがPK戦の末、イタリアを4-1で下した際、映像にはジョコビッチが満面の笑みを浮かべ、拍手を送り、スタンドの周囲の人々と抱擁を交わす様子が映し出されていた。
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【動画】ワールドカッププレーオフ決勝でイタリアがボスニア・ヘルツェゴビナに衝撃の敗北を喫する中、テニスのスター選手ノバク・ジョコビッチが観客席で歓喜する姿が捉えられた
ゼニツァでジョコビッチが脚光を浴びる
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アズーリ、PK戦の末に敗れる
ピッチ上では、国際大会での再来の惨事を回避したいイタリアの期待が、開始わずか15分でモイゼ・ケアンが先制点を決めたことで明るいスタートを切った。しかし、41分にアレッサンドロ・バストーニがレッドカードを受け、アウェイチームは大きな打撃を被った。試合終盤、79分にハリス・タバコヴィッチが同点ゴールを決め、流れが一変。試合は過酷な延長戦へと突入したが、どちらのチームも決定的な突破口を見出すことはできなかった。 緊張はPK戦において最高潮に達し、そこでイタリアの決定力は完全に失われた。ボスニア・ヘルツェゴビナは4本のPKを成功させたのに対し、アズーリはわずか1本しか決められなかった。この結果、イタリアは3大会連続でのワールドカップ出場を逃すこととなり、サッカー強国としては前例のない失敗となった。
イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、打ちひしがれたロッカールームの立て直しを余儀なくされ、試合終了のホイッスルが鳴るとファンに心からの謝罪を述べた。「予選突破を果たせなかったことについて、私個人として謝罪したい。しかし、選手たちは本当に全力を尽くしてくれた」と彼は語った。「彼らの努力、情熱、そして決意を考えると、このような結末は決してふさわしいものではない」
- Getty Images Sport
ボスニアを祝う夜
イタリアが悲しみに沈む一方で、ボスニア・ヘルツェゴビナは歴史的な祝賀ムードに沸いている。2026年の大会出場権を獲得した同国代表は、ヨーロッパの強豪国と互角に戦えることを証明した。 スタジアムに姿を見せたジョコビッチの存在は、ホームチームにとって幸運の象徴となり、試合が進むにつれて彼らの自信は高まっていった。この勝利により、同国は2度目のワールドカップ出場を確定させた。前回の出場は2014年のブラジル大会のみであった。「ドラゴンズ」は今夏、グループBでの戦いに臨むことになる。初戦ではカナダ、カタール、スイスと対戦する予定だ。