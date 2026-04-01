【動画】ワールドカッププレーオフ決勝でイタリアがボスニア・ヘルツェゴビナに衝撃の敗北を喫する中、テニスのスター選手ノバク・ジョコビッチが観客席で歓喜する姿が捉えられた

ピッチ上では、国際大会での再来の惨事を回避したいイタリアの期待が、開始わずか15分でモイゼ・ケアンが先制点を決めたことで明るいスタートを切った。しかし、41分にアレッサンドロ・バストーニがレッドカードを受け、アウェイチームは大きな打撃を被った。試合終盤、79分にハリス・タバコヴィッチが同点ゴールを決め、流れが一変。試合は過酷な延長戦へと突入したが、どちらのチームも決定的な突破口を見出すことはできなかった。 緊張はPK戦において最高潮に達し、そこでイタリアの決定力は完全に失われた。ボスニア・ヘルツェゴビナは4本のPKを成功させたのに対し、アズーリはわずか1本しか決められなかった。この結果、イタリアは3大会連続でのワールドカップ出場を逃すこととなり、サッカー強国としては前例のない失敗となった。

イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、打ちひしがれたロッカールームの立て直しを余儀なくされ、試合終了のホイッスルが鳴るとファンに心からの謝罪を述べた。「予選突破を果たせなかったことについて、私個人として謝罪したい。しかし、選手たちは本当に全力を尽くしてくれた」と彼は語った。「彼らの努力、情熱、そして決意を考えると、このような結末は決してふさわしいものではない」