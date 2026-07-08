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【動画】ワールドカップでアルゼンチンに敗れたエジプト代表。チームホテルでファンに英雄として迎えられ、サラーら選手たちは悲しみに耐えながら立ち上がり、拍手を送った。
アトランタでの接戦、ファラオズは惜敗
アトランタでの試合、後半34分までエジプトは2－0でリードし、初の準々決勝進出を目前にしていた。しかし終盤に崩れ、79分にロメロ、88分にメッシ、アディショナルタイムにフェルナンデスのゴールで逆転された。
フランスのレフェリー、フランソワ・レテキシエが試合終了を告げた瞬間、歓喜は絶望へと変わった。 2点リードが消えた瞬間、多くの選手が信じられないといった表情で倒れ込んだ。しかし宿舎に戻ると、結果だけでは覆い切れない奮闘を称える数百人のサポーターが待っていた。目に涙を浮かべたサラーがチームメイトと共に、忠実なファンに拍手を送る場面は胸を打った。
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VARをめぐる論争が注目を集めている
ファンが声援を送る中、エジプト代表のホッサム・ハッサン監督は審判の判定に納得していなかった。ハッサン監督は、自チームに不利なVARの判定をいくつか指摘した。その一つが、攻撃の序盤にマルワン・アッティアがリサンドロ・マルティネスに対してファウルを犯したとして、モスタファ・ジコのゴールが無効とされた場面だ。接触はわずかに見えたが、VARの介入により、その時点で2－0となるはずだったゴールが取り消された。
「敬意もフェアプレーもなかった」とハッサン監督。「PKは認められずVAR確認もなし。2点目のゴールも不可解に取り消された。マカリスターのユニフォーム引っ張りは皆が見たのにVARチェックすらなかった。人生は不公平だ。日常生活でさえ不公平なのに、なぜスポーツにも公平さがないのか？」
- AFP
サラーの代表としての将来をめぐる疑問
北米での戦いが終わり、チームの象徴である彼の今後に関心が集まる。 モハメド・サラーはニュージーランド戦で1得点を挙げたが、大会を去った。エジプトがアルゼンチンに2－0でリードした一因となった。しかし2030年大会では38歳になるため、彼が再びファラオズの攻撃を牽引できるかは不透明だ。
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