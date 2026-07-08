アトランタでの試合、後半34分までエジプトは2－0でリードし、初の準々決勝進出を目前にしていた。しかし終盤に崩れ、79分にロメロ、88分にメッシ、アディショナルタイムにフェルナンデスのゴールで逆転された。

フランスのレフェリー、フランソワ・レテキシエが試合終了を告げた瞬間、歓喜は絶望へと変わった。 2点リードが消えた瞬間、多くの選手が信じられないといった表情で倒れ込んだ。しかし宿舎に戻ると、結果だけでは覆い切れない奮闘を称える数百人のサポーターが待っていた。目に涙を浮かべたサラーがチームメイトと共に、忠実なファンに拍手を送る場面は胸を打った。