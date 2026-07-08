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Donny Afroni

翻訳者：

【動画】ワールドカップでアルゼンチンに敗れたエジプト代表。チームホテルでファンに英雄として迎えられ、サラーら選手たちは悲しみに耐えながら立ち上がり、拍手を送った。

エジプト
ワールドカップ
モハメド・サラー

アルゼンチンに敗れワールドカップから早期に敗退したモハメド・サラーとエジプト代表は、チームホテルで感動的な歓迎を受けた。痛恨の敗戦にもかかわらず、選手たちは立ち上がり、ファラオズの歴史的な快進撃に感謝して集まった遠征ファンたちに拍手を送った。

  • アトランタでの接戦、ファラオズは惜敗

    アトランタでの試合、後半34分までエジプトは2－0でリードし、初の準々決勝進出を目前にしていた。しかし終盤に崩れ、79分にロメロ、88分にメッシ、アディショナルタイムにフェルナンデスのゴールで逆転された。

    フランスのレフェリー、フランソワ・レテキシエが試合終了を告げた瞬間、歓喜は絶望へと変わった。 2点リードが消えた瞬間、多くの選手が信じられないといった表情で倒れ込んだ。しかし宿舎に戻ると、結果だけでは覆い切れない奮闘を称える数百人のサポーターが待っていた。目に涙を浮かべたサラーがチームメイトと共に、忠実なファンに拍手を送る場面は胸を打った。

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  • VARをめぐる論争が注目を集めている

    ファンが声援を送る中、エジプト代表のホッサム・ハッサン監督は審判の判定に納得していなかった。ハッサン監督は、自チームに不利なVARの判定をいくつか指摘した。その一つが、攻撃の序盤にマルワン・アッティアがリサンドロ・マルティネスに対してファウルを犯したとして、モスタファ・ジコのゴールが無効とされた場面だ。接触はわずかに見えたが、VARの介入により、その時点で2－0となるはずだったゴールが取り消された。

    「敬意もフェアプレーもなかった」とハッサン監督。「PKは認められずVAR確認もなし。2点目のゴールも不可解に取り消された。マカリスターのユニフォーム引っ張りは皆が見たのにVARチェックすらなかった。人生は不公平だ。日常生活でさえ不公平なのに、なぜスポーツにも公平さがないのか？」

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    サラーの代表としての将来をめぐる疑問

    北米での戦いが終わり、チームの象徴である彼の今後に関心が集まる。 モハメド・サラーはニュージーランド戦で1得点を挙げたが、大会を去った。エジプトがアルゼンチンに2－0でリードした一因となった。しかし2030年大会では38歳になるため、彼が再びファラオズの攻撃を牽引できるかは不透明だ。