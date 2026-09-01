ロトルはタッチライン際に即席の壁を作って脅威を封じようとしたが、モハマディの勢いを乗せたボールはその壁を真っ直ぐ越え、ペナルティーエリア内へ送られた。この驚異的なプレーは、今季における同SBのフリップスローからの2度目のアシストとなり、このアクロバティックな技術によって生み出してきたキャリア通算10ゴール超という見事な数字をさらに伸ばした。この珍しいセットプレーの巧みさには、ロリー・デラップの名物“ミサイル送球”との比較が今もなおつきまとう。