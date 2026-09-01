イラン人DFモハマディが、ロシア2部のアレーナ・ヒムキで行われたコストロマの試合で、再びその驚異的な“おなじみ”のルーティンを披露した。アクロバティックな前方宙返りからのスローインでボールを危険なエリア深くまで送り込み、ニコライ・タラソフの79分の決勝ヘッドをお膳立て。2026-27シーズン第9節のロトル戦で、この唯一の得点が重要な1-0勝利を決定づけた。
ITAR-TASS
翻訳者：
動画：ローリー・デラップ以上か。イランのスター、ナデル・モハマディが再び驚異的なアクロバティックのフリップスローでアシストを記録
アクロバティックなスローインが勝利を決定づける
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致命的な武器がゴールを生む
ロトルはタッチライン際に即席の壁を作って脅威を封じようとしたが、モハマディの勢いを乗せたボールはその壁を真っ直ぐ越え、ペナルティーエリア内へ送られた。この驚異的なプレーは、今季における同SBのフリップスローからの2度目のアシストとなり、このアクロバティックな技術によって生み出してきたキャリア通算10ゴール超という見事な数字をさらに伸ばした。この珍しいセットプレーの巧みさには、ロリー・デラップの名物“ミサイル送球”との比較が今もなおつきまとう。
- Russian Look
昇格争いが試練に直面する
この粘り強くつかみ取った勝利により、コストロマはファーストリーグの順位表で6位に浮上し、開幕から8試合で勝ち点15とした。ロマン・ベレゾフスキー監督のチームは今後数週間、自動昇格圏を目指し、この好調な流れをさらに加速させたいところだ。一方のロトルは、9試合で勝ち点10のまま10位にとどまっており、不安定な戦いぶりに歯止めをかけるため、早急な解決策を見いだす必要がある。
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