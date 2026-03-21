サンチェスは今シーズン、度々目立つミスを犯しており、試合序盤にもボールを保持しすぎてベトに決定的なチャンスを許すという危ない場面があった。GKはなんとかそのピンチを凌いだが、60分にはエバートンに2点目を献上してしまった。 ベトは、本来ならサンチェスが防ぐべきだったシュートでこの試合2点目を決めた。サンチェスはどういうわけかボールを足の間からこぼし、ゴールラインを越えてしまったのだ。エバートンはその後も攻勢を続け、イリマン・ンディアエが見事な3点目を決めて3-0で勝利を収めた。
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【動画】ロバート・サンチェスがまたも大失態！チェルシーのGKが致命的なミスでエバートンにゴールを献上
サンチェスが再び脚光を浴びる
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敗戦により、チェルシーにとって悲惨な一週間がさらに長引いた
エバートン戦での敗北は、チェルシーにとって悲惨な1週間をさらに悪化させるものとなった。同クラブは週半ば、チャンピオンズリーグのラウンド16でパリ・サンジェルマンに敗れ、前回王者に合計スコア8-2で敗退していた。さらに「ブルーズ」は、ロマン・アブラモビッチ氏がクラブオーナーだった時代に競技規則に違反したとして、アカデミー選手の登録を9ヶ月間停止される処分に加え、1,075万ポンド（1,370万ドル）の罰金を科された。
ロゼニオール監督は試合前に、今週が厳しい週だったことを認めた。彼は記者団にこう語った。「試合に負けると、必ず何らかのダメージが伴うものだ。私自身も、チームやスタッフ、そしてクラブについて学んでいる最中だ。今週は多くのことを学んだ。チームにも私にも、状況を立て直すための粘り強さと決意がある。今後数週間でどうなるかは見ていくことになるが、私は非常に自信を持っている。
「様々な課題がある。どの監督もこうした瞬間、困難な週を経験するものだ。私も以前、厳しい時期を経験した。ストラスブール時代、我々は試合に負けた。だが、私は常にその状況を乗り越える方法を見つけてきた。今、我々はまたその局面に立っている。チームとして、戦い抜き、この困難な時期を乗り越える道を見つけなければならない。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは、サンチェスとフィリップ・ヨルゲンセンを巡り、ゴールキーパー陣に深刻な問題を抱えている。ロゼニオール監督は、PSGとの第1戦においてサンチェスをベンチに下げ、ヨルゲンセンを先発起用することを決断したが、同ゴールキーパーのミスが原因で、パルク・デ・プランスでの試合でPSGに2-3とリードを許す結果となった。その後、ヨルゲンセンは鼠径部の軽微な手術を受け、数週間の離脱を余儀なくされている。そのため、サンチェスはまたしても重大なミスを犯したにもかかわらず、当面は先発を続けることになりそうだ。