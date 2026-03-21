【動画】ロバート・サンチェスがまたも大失態！チェルシーのGKが致命的なミスでエバートンにゴールを献上

エバートン戦での敗北は、チェルシーにとって悲惨な1週間をさらに悪化させるものとなった。同クラブは週半ば、チャンピオンズリーグのラウンド16でパリ・サンジェルマンに敗れ、前回王者に合計スコア8-2で敗退していた。さらに「ブルーズ」は、ロマン・アブラモビッチ氏がクラブオーナーだった時代に競技規則に違反したとして、アカデミー選手の登録を9ヶ月間停止される処分に加え、1,075万ポンド（1,370万ドル）の罰金を科された。

ロゼニオール監督は試合前に、今週が厳しい週だったことを認めた。彼は記者団にこう語った。「試合に負けると、必ず何らかのダメージが伴うものだ。私自身も、チームやスタッフ、そしてクラブについて学んでいる最中だ。今週は多くのことを学んだ。チームにも私にも、状況を立て直すための粘り強さと決意がある。今後数週間でどうなるかは見ていくことになるが、私は非常に自信を持っている。

「様々な課題がある。どの監督もこうした瞬間、困難な週を経験するものだ。私も以前、厳しい時期を経験した。ストラスブール時代、我々は試合に負けた。だが、私は常にその状況を乗り越える方法を見つけてきた。今、我々はまたその局面に立っている。チームとして、戦い抜き、この困難な時期を乗り越える道を見つけなければならない。」