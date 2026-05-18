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Mohamed Saeed

翻訳者：

【動画】ロナルド・クーマンの息子でGKがPKを決め、テルスターの降格回避

ロナルド・クーマン
テルスター
フォレンダム
エールディビジ

日曜日の試合で、ロナルド・クーマン・ジュニアは父が得意としたセットプレーの技を思わせるプレーでチームを救った。30歳のGKは、テルスターのシーズン終盤、最も意外な位置からゴールを決め、チームをトップリーグに残留させた。

  • エールディヴィジでの劇的なゴール

    父がバルセロナやオランダ代表で決めた名シーンを思わせる場面で、コエマン・ジュニアはシーズン最終戦でテルスターの救世主となった。

    降格圏のヴォレンダム戦で、勝利こそがプレーオフ回避の条件だった。

    開始早々、アンソニー・デスコットに先制されたが、前半終了間際にダニー・バッカーが同点弾。1－1で折り返した。

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  • PKによる一か八かの勝負

    88分、1－1で降格圏のテルスターにPKが与えられる。

    ゴールキーパーはピッチを縦断し、自らPKのキッカーを買って出た。外せばゴールが空き、致命的なカウンターを受けるリスクを承知での決断だった。

    冷静さは家系的か、ベテランGKは確信を持ってPKを沈めた。

    この2-1の勝利でテルスターの残留が決まり、ヴォレンダムは来季のエールディヴィジ出場権をかけて2部ウィレムIIと厳しいプレーオフに臨むこととなった。


  • クーマンにとっての完璧な別れとなるか？

    このゴールは、GKの去就が噂される中、ファンへの最後の贈り物になるかもしれない。試合後、ヒーローは他で挑戦する可能性に言及し、「想像しうる最も美しい結末だ」と語った。

    「クラブには心から感謝している。クラブも僕に感謝してくれていると思う。これが終わりかもしれないし、そうでないかもしれない」と語った。160試合目で生まれたこの初ゴールは、彼にとって格別の価値を持つ。

    現在オランダ代表を率い2026年W杯へ向かう父・コエマン氏にとっても、この劇的ゴールは感慨深い。元エバートン、サウサンプトン監督である父は、大きなプレッシャーの中で見せた息子の冷静さを誇りに思うだろう。

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    スペインのチームが狙いを定めている

    彼の活躍は注目を集めており、スペイン移籍が間近と報じられている。『Voetbal International』によると、レアル・バリャドリードがエールディヴィジの有望選手獲得競争でリードしているという。

    同クラブはすでにロビン・ファン・ドゥイフェンとカイ・デ・ロイの獲得を決めており、コエマンを次の補強候補としている。

    スペイン2部への移籍は、父が伝説となった国への帰還でもある。オランダやアジアのクラブも興味を示すが、彼はスペイン挑戦を最優先している。

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