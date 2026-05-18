【動画】ロナルド・クーマンの息子でGKがPKを決め、テルスターの降格回避

父がバルセロナやオランダ代表で決めた名シーンを思わせる場面で、コエマン・ジュニアはシーズン最終戦でテルスターの救世主となった。

降格圏のヴォレンダム戦で、勝利こそがプレーオフ回避の条件だった。

開始早々、アンソニー・デスコットに先制されたが、前半終了間際にダニー・バッカーが同点弾。1－1で折り返した。