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Goal.com
ライブ
Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

動画：ロドリゴ・デ・パウル、リーグスカップで感情のこもったセレブレーションを見せ、父ホルヘの死後にリオネル・メッシへ敬意を表す

リオネル・メッシ
ロドリゴ・デ・パウル
インテルマイアミCF
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ロドリゴ・デ・パウルは、インテル・マイアミの最近のリーグスカップでのモンテレイ戦で、ピッチ上では魔法のような瞬間を生み出し、ピッチ外でも心温まるジェスチャーを見せた。MFは得点の瞬間を利用し、バロンドール8度受賞者のリオネル・メッシが困難な時期を過ごす中で、親しい友人でありチームメートでもある彼に力強い支持のメッセージを送った。

  • チェイス・スタジアムでの特別な追悼式典

    68歳で亡くなったホルヘ・メッシ氏の訃報は、インテル・マイアミとアルゼンチン代表の双方に大きな衝撃を与えた。メッシは家族の事情に対応するため、急きょヘロンズのキャンプを離れることになった。39歳のキャプテンは、リーグスカップのモンテレイ戦に向けたメンバーから外れた。アルゼンチン代表のスターは、この喪に服す時期に兄弟姉妹と母親に寄り添うため、直ちに故郷へ向かった。ロサリオのサナトリオ・セントロから悲報を受けた後、できる限り早く移動した。

    インテルの先制点を決めた後、デ・パウルは通常のゴールセレブレーションを行わず、代わりにキャプテンへ兄弟愛と慰めのメッセージを送ることを選んだ。このゴールは、経験豊富なブラジル人カゼミーロが起点となったチームプレーから生まれ、ペナルティーエリア手前でデ・パウルにボールを渡した。アルゼンチン代表のスターはためらうことなく、正確なシュートを放ってネットを揺らし、1-0とした。得点直後、デ・パウルはユニフォームを脱ぎ、その下にリオネル・メッシの象徴的な背番号10のシャツを着ていたことを明かした。しかし、インテルは相手の粘り強さを認めざるを得ず、試合をひっくり返され、ヘロンズは2-1の敗戦を喫した。

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  • メッシ一家に悲劇的な喪失

    ホルヘは金曜日、長く体調を崩した末に故郷ロサリオで死去した。メッシは妻と子どもたちを伴って土曜日にアルゼンチンへ戻り、この非常に困難な時を迎えた家族のもとで、最後の別れを告げるとともに、母セリア・クッチッティーニときょうだいたちを支えた。

    この知らせは、リオネルがキャリアをスタートさせ、ホルヘが生涯にわたって支持したクラブであるニューウェルズ・オールドボーイズの心を打つ声明によって確認された。クラブは深い悲しみを表明し、バロンドールを8度受賞したメッシのキャリアにおいてホルヘが果たした重要な役割に言及した。具体的な死因は公式には明らかにされていないが、病状の悪化に伴い、ここ数カ月にわたって医師の管理下にあったとみられている。

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  • Jorge MessiGetty Images

    舞台裏に残るレガシー

    ホルヘは、リオネルにとって単なる親以上の存在だった。息子がサッカーに完全に集中できるよう、ビジネス帝国とプロとしての基盤を築いた立役者だったのだ。バルセロナでリオネルの最初の契約を紙ナプキンの上で交渉した初期の頃から、キャリア後半の注目を集めた移籍を管理するまで、ホルヘは常に選手の身内の中で最も信頼される存在であり続けた。その不在は家族だけでなく、父と息子のパートナーシップを見守ってきたスポーツ界全体に深く感じられることになる。

    メッシがロサリオで愛する家族と過ごすために休養を取る中、世界各地から追悼の声が寄せられ始めている。かつてのチームメート、ライバルクラブ、そして統括団体はいずれも、メッシ一家に哀悼のメッセージを送っている。

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