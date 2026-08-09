68歳で亡くなったホルヘ・メッシ氏の訃報は、インテル・マイアミとアルゼンチン代表の双方に大きな衝撃を与えた。メッシは家族の事情に対応するため、急きょヘロンズのキャンプを離れることになった。39歳のキャプテンは、リーグスカップのモンテレイ戦に向けたメンバーから外れた。アルゼンチン代表のスターは、この喪に服す時期に兄弟姉妹と母親に寄り添うため、直ちに故郷へ向かった。ロサリオのサナトリオ・セントロから悲報を受けた後、できる限り早く移動した。

インテルの先制点を決めた後、デ・パウルは通常のゴールセレブレーションを行わず、代わりにキャプテンへ兄弟愛と慰めのメッセージを送ることを選んだ。このゴールは、経験豊富なブラジル人カゼミーロが起点となったチームプレーから生まれ、ペナルティーエリア手前でデ・パウルにボールを渡した。アルゼンチン代表のスターはためらうことなく、正確なシュートを放ってネットを揺らし、1-0とした。得点直後、デ・パウルはユニフォームを脱ぎ、その下にリオネル・メッシの象徴的な背番号10のシャツを着ていたことを明かした。しかし、インテルは相手の粘り強さを認めざるを得ず、試合をひっくり返され、ヘロンズは2-1の敗戦を喫した。