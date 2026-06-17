【動画】レックサム・コップ・スタンドが進行中。ライアン・レイノルズとロブ・マックが、7000万ポンドのプロジェクトが形になり、巨大構造物がウェールズの空にそびえ立つ様子を目撃。

ハリウッドの共同オーナー、ライアン・レイノルズとロブ・マックのビジョンは急速に形になっている。レックサムがSNSに投稿した映像では、象徴的なスタジアムの再開発が着々と進む様子が鮮明に映し出された。新しいコップ・スタンドの鉄骨は既存スタンドを凌ぐ高さでそびえ立ち、クラブの近代史における重要な節目を示している。

動画には「コップ・スタンド工事が順調」とのメッセージが添えられた。このプロジェクトは、ウェールズ最古の国際スタジアムを近代化し、試合日の収益と雰囲気を大幅に向上させることを目指している。