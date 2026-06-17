【動画】レックサム・コップ・スタンドが進行中。ライアン・レイノルズとロブ・マックが、7000万ポンドのプロジェクトが形になり、巨大構造物がウェールズの空にそびえ立つ様子を目撃。

ハリウッドの共同オーナー、ライアン・レイノルズとロブ・マックのビジョンは急速に形になっている。レックサムがSNSに投稿した映像では、象徴的なスタジアムの再開発が着々と進む様子が鮮明に映し出された。新しいコップ・スタンドの鉄骨は既存スタンドを凌ぐ高さでそびえ立ち、クラブの近代史における重要な節目を示している。
動画には「コップ・スタンド工事が順調」とのメッセージが添えられた。このプロジェクトは、ウェールズ最古の国際スタジアムを近代化し、試合日の収益と雰囲気を大幅に向上させることを目指している。
ハリウッドの共同オーナー、ライアン・レイノルズとロブ・マックのビジョンは急速に形になっている。レックサムがSNSに投稿した映像では、象徴的なスタジアムの再開発が着々と進む様子が鮮明に映し出された。新しいコップ・スタンドの鉄骨は既存スタンドを凌ぐ高さでそびえ立ち、クラブの近代史における重要な節目を示している。
動画には「コップ・スタンド工事が順調」とのメッセージが添えられた。このプロジェクトは、ウェールズ最古の国際スタジアムを近代化し、試合日の収益と雰囲気を大幅に向上させることを目指している。
総工費約7,000万ポンド（約9,500万ドル）の大型改修の目玉となる新スタンドが建設されます。完成すれば、レースコース・グラウンドの総収容人数は1万8,000人を超え、改装されたコップ席は2,000席増の約7,750席となります。 ウェールズ政府が支援する「レックサム・ゲートウェイ」計画の最終目標は、レースコース・グラウンドをUEFAカテゴリー4基準へ引き上げることです。
2025年に着工したが、大規模工事に伴う諸問題を抱えている。それでもマック氏は当初のスケジュール通り、サポーターが新席に座れる時期を約束している。 マックは『ウェールズ・オンライン』の取材に「2027-28シーズン開幕に間に合う。観客は新しい席に座れる」と語った。
一方、レイノルズ氏はプロジェクトの複雑さ despite、パートナーであるマック氏の成功への自信を失っていない。彼は「この男は物事を成し遂げる。ロブに『不可能だ』と言えば、彼の瞳孔が急に広がり、内面で何かが起きるのを見ることになる」と語った。
世界的に有名な建築事務所ポピュラス（Populous）が手掛ける2層構造の施設は、観客席以上の価値を持ちます。安全な立ち見エリア、プレミアムなホスピタリティ施設、バリアフリーのモダンな座席を備えながら、地域歴史を反映したルアボン（Ruabon）の赤レンガ外観が特徴です。
このプロジェクトは地域社会にとっても大きな意味を持ちます。1934年の災害で命を落とした鉱夫を追悼するグレスフォード炭鉱の「姉妹ホイール」が設置され、またレックサムの伝説的選手ジョーイ・ジョーンズの像も建てられる予定です。クラブの未来へ歩みながら、その歴史が称えられます。