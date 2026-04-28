【動画】レアル・マドリード対レアル・ベティスの引き分け試合で、ダニ・カルバハルがベンチでジェスチャーを見せ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをからかっているように見える

ベティス戦の後半、テレビカメラはマドリードのベンチで意味深な場面を捉えた。序列でカーバハルを追い抜いたアレクサンダー＝アーノルドが危険なカウンター攻撃でマークを怠ると、カーバハルは彼の遅い反応に反応した様子だった。

相手カウンターが続く中、彼は手でゆっくり歩く動作をし、アーノルドの緩慢な動きを皮肉った。この小さな仕草は、自分のポジションを奪ったチームメートへの不満と受け止められ、チーム内不和の噂につながっている。