【動画】レアル・マドリード対レアル・ベティスの引き分け試合で、ダニ・カルバハルがベンチでジェスチャーを見せ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをからかっているように見える

ベティス戦の後半、テレビカメラはマドリードのベンチで意味深な場面を捉えた。序列でカーバハルを追い抜いたアレクサンダー＝アーノルドが危険なカウンター攻撃でマークを怠ると、カーバハルは彼の遅い反応に反応した様子だった。
相手カウンターが続く中、彼は手でゆっくり歩く動作をし、アーノルドの緩慢な動きを皮肉った。この小さな仕草は、自分のポジションを奪ったチームメートへの不満と受け止められ、チーム内不和の噂につながっている。
ベティス戦の後半、テレビカメラはマドリードのベンチで意味深な場面を捉えた。序列でカーバハルを追い抜いたアレクサンダー＝アーノルドが危険なカウンター攻撃でマークを怠ると、カーバハルは彼の遅い反応に反応した様子だった。
相手カウンターが続く中、彼は手でゆっくり歩く動作をし、アーノルドの緩慢な動きを皮肉った。この小さな仕草は、自分のポジションを奪ったチームメートへの不満と受け止められ、チーム内不和の噂につながっている。
今シーズン、カルバハルはレアル・マドリードでの存在感が薄れている。かつては不動のレギュラーだったベテラン右サイドバックだが、アルベロア体制下でベンチ要員となり、出場時間が大幅に減少している。
直近では4月7日のジローナ戦（1-1）で先発したのみ。アラベス戦で少し出場したものの、ベティス戦ではベンチ入りしながらも出場機会なく、クラブのレジェンドである彼は不満を募らせている。
カルバハルの契約は今夏満了し、延長は未決定。10年以上プレーした34歳の彼は、ベルナベウでのキャリアに幕を閉じる可能性に直面している。
リーグ最終戦が迫るいま、彼にふさわしい引退試合が用意されるのか、それともアレクサンダー＝アーノルドの控えとしてベンチに留まるのか、まだ不明だ。