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Alexander-Arnold - CarvajalGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

【動画】レアル・マドリード対レアル・ベティスの引き分け試合で、ダニ・カルバハルがベンチでジェスチャーを見せ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをからかっているように見える

トレント・アレクサンダー＝アーノルド
ダニエル・カルバハル
レアル・マドリー
ベティス 対 レアル・マドリー
ラ・リーガ

ダニ・カルバハルは、レアル・マドリード対レアル・ベティスの引き分け試合中、チームメイトのトレント・アレクサンダー＝アーノルドを嘲笑しているように見える様子がカメラに捉えられ、物議を醸している。アルバロ・アルベロア監督の下で出場時間が大幅に減少しているこのベテラン右サイドバックは、ピッチ外から同イングランド人選手の守備への取り組み姿勢を批判しているように見えた。

  • アレクサンダー＝アーノルドに向けた「歩く」ジェスチャー

    ベティス戦の後半、テレビカメラはマドリードのベンチで意味深な場面を捉えた。序列でカーバハルを追い抜いたアレクサンダー＝アーノルドが危険なカウンター攻撃でマークを怠ると、カーバハルは彼の遅い反応に反応した様子だった。

    相手カウンターが続く中、彼は手でゆっくり歩く動作をし、アーノルドの緩慢な動きを皮肉った。この小さな仕草は、自分のポジションを奪ったチームメートへの不満と受け止められ、チーム内不和の噂につながっている。

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  • カルバハルの不満

    今シーズン、カルバハルはレアル・マドリードでの存在感が薄れている。かつては不動のレギュラーだったベテラン右サイドバックだが、アルベロア体制下でベンチ要員となり、出場時間が大幅に減少している。

    直近では4月7日のジローナ戦（1-1）で先発したのみ。アラベス戦で少し出場したものの、ベティス戦ではベンチ入りしながらも出場機会なく、クラブのレジェンドである彼は不満を募らせている。

  • Carvajal(C)Getty Images

    ベテランDFの将来は不透明だ

    カルバハルの契約は今夏満了し、延長は未決定。10年以上プレーした34歳の彼は、ベルナベウでのキャリアに幕を閉じる可能性に直面している。

    リーグ最終戦が迫るいま、彼にふさわしい引退試合が用意されるのか、それともアレクサンダー＝アーノルドの控えとしてベンチに留まるのか、まだ不明だ。

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