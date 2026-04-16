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MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

【動画】レアル・マドリードを「チャンピオンズリーグの王者」と表現した記者に対し、マイケル・オリセが困惑する様子を見せた。

マイケル・オリーセ
レアル・マドリー
バイエルン
チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー

バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードを破ったチャンピオンズリーグ準々決勝後、マイケル・オリゼがインタビューで名場面を生み出した。アリアンツ・アレーナで敗れた直後、記者がレアルを「この大会の王者」と呼ぶと、フランス人ウインガーは困惑した。

  • 「大会の王者たち」

    バイエルン・ミュンヘンは第2戦を4-3で制し、合計6-4で勝利。しかしオリゼはスペインの強豪への敬意を示さなかった。記者が「バイエルンは『大会の王者』を破った」と語ると、彼はニヤリと笑い、無表情でこう返した。「『大会の王者』？」

    記者が「レアルは15回も優勝している」と補足しても、オリゼは「ああ、そうね」と素っ気なく言い残し、場を去った。歴史はともかく、この夜、試合が始まれば過去の栄光はほとんど意味をなさないことを、オリゼとチームメイトたちは証明した。

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  • 回復力と勢い

    マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたオリゼは、TNTスポーツの取材に「良い試合だった。一進一退の展開だった」と語った。 相手が反撃に出てくることは分かっていた。序盤は攻め続けられたが、後半は落ち着きを取り戻し、チャンスを生かした」

    3度の逆転を遂げた要因を問われると、「リードされても粘り強く巻き返した。最終的には満足できる結果だ」と答えた。ピッチ内外での冷静さは、タイトルを目指すバイエルンのファンに瞬く間に愛されている。

  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    PSGと準決勝の行方

    祝賀ムードが続く中、バイエルンはパリ・サンジェルマンとの準決勝へ早く切り替える必要がある。両チームは今シーズン、リーグ戦でバイエルンがパリで2-1勝利しており、お馴染みのライバルだ。とはいえ、オリゼはノックアウトステージの試合がプレッシャー面で一段と厳しいことを理解している。 「つまり、賭け金はより高くなっているということです」と彼は述べた。「言うまでもなく、彼らは質の高い選手で溢れたチームだと分かっています。プレスは鋭く、プレーも素晴らしい。間違いなく厳しい試合になるでしょう」

    第1戦ではベンチ入り禁止のコンパニー監督が不在だが、50ゴール到達したケインや好調オリゼを擁し、バイエルンは決勝進出を確信している。彼らの粘り強さが発揮されれば、欧州王者の座はミュンヘンへ帰ってくるだろう。

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