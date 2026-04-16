【動画】レアル・マドリードを「チャンピオンズリーグの王者」と表現した記者に対し、マイケル・オリセが困惑する様子を見せた。

バイエルン・ミュンヘンは第2戦を4-3で制し、合計6-4で勝利。しかしオリゼはスペインの強豪への敬意を示さなかった。記者が「バイエルンは『大会の王者』を破った」と語ると、彼はニヤリと笑い、無表情でこう返した。「『大会の王者』？」

記者が「レアルは15回も優勝している」と補足しても、オリゼは「ああ、そうね」と素っ気なく言い残し、場を去った。歴史はともかく、この夜、試合が始まれば過去の栄光はほとんど意味をなさないことを、オリゼとチームメイトたちは証明した。