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Yosua Arya

翻訳者：

【動画】レアル・マドリードの練習でヴィニシウス・ジュニアがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを卑劣な股抜きで完膚なきまでに打ちのめし、爆笑必至のゴールパフォーマンスを披露

ヴィニシウス・ジュニオール
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
レアル・マドリー
ラ・リーガ

ヴィニシウス・ジュニオールは、たとえ今回の「犠牲者」がチームメイトの一人だったとしても、なぜ彼が世界サッカー界で最も恐れられるドリブラーの一人なのかを、改めて証明した。このブラジル人スーパースターは、先日のレアル・マドリードの練習中に見せた見事なテクニックで、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを赤面させ、その映像はその後ネット上で話題を呼んでいる。

  • バルデベバスでの魔法のような瞬間

    レアル・マドリードのトレーニング施設では常に激しい練習が行われているが、今週の練習では場内が笑いの渦に包まれた。ロンドの練習中、ヴィニシウス・ジュニアが電光石火のフェイントでアレクサンダー＝アーノルドをその場に釘付けにした。元リヴァプールのスター選手が反応する間もなく、ボールは彼の足の間をすり抜けていった。その瞬間、周囲の選手たちから大きな歓声が上がった。

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  • 笑いが止まらないお祝い

    ボールがアレクサンダー＝アーノルドの足の間を抜けると、ヴィニシウスは我慢できなかった。プレーを続ける代わりに、彼はすぐに爆笑を誘うゴールパフォーマンスを披露し、エドゥアルド・カマヴィンガに抱えられながら、何気なく右サイドバックをからかって笑った。マドリードの他の選手たちもすぐにその盛り上がりに加わった。 その瞬間、チームメイトたちから即座に反応が返ってきた。リヴァプール出身のディフェンダーが恥ずかしそうにその場を離れようとする中、チームメイトたちは腹を抱えて笑い転げていた。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    アルバロ・アルベロア率いるチームは現在、リーガ・エスパニョーラでのマジョルカ戦に向けて準備を進めている。チームは依然として優勝争いに加わっており、レアル・マドリードは首位バルセロナにわずか4ポイント差の2位につけている。その後、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦としてバイエルン・ミュンヘンと対戦する予定だ。

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