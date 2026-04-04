レアル・マドリードのトレーニング施設では常に激しい練習が行われているが、今週の練習では場内が笑いの渦に包まれた。ロンドの練習中、ヴィニシウス・ジュニアが電光石火のフェイントでアレクサンダー＝アーノルドをその場に釘付けにした。元リヴァプールのスター選手が反応する間もなく、ボールは彼の足の間をすり抜けていった。その瞬間、周囲の選手たちから大きな歓声が上がった。
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【動画】レアル・マドリードの練習でヴィニシウス・ジュニアがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを卑劣な股抜きで完膚なきまでに打ちのめし、爆笑必至のゴールパフォーマンスを披露
バルデベバスでの魔法のような瞬間
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笑いが止まらないお祝い
ボールがアレクサンダー＝アーノルドの足の間を抜けると、ヴィニシウスは我慢できなかった。プレーを続ける代わりに、彼はすぐに爆笑を誘うゴールパフォーマンスを披露し、エドゥアルド・カマヴィンガに抱えられながら、何気なく右サイドバックをからかって笑った。マドリードの他の選手たちもすぐにその盛り上がりに加わった。 その瞬間、チームメイトたちから即座に反応が返ってきた。リヴァプール出身のディフェンダーが恥ずかしそうにその場を離れようとする中、チームメイトたちは腹を抱えて笑い転げていた。
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次は何が待っているのでしょうか？
アルバロ・アルベロア率いるチームは現在、リーガ・エスパニョーラでのマジョルカ戦に向けて準備を進めている。チームは依然として優勝争いに加わっており、レアル・マドリードは首位バルセロナにわずか4ポイント差の2位につけている。その後、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦としてバイエルン・ミュンヘンと対戦する予定だ。