ボールがアレクサンダー＝アーノルドの足の間を抜けると、ヴィニシウスは我慢できなかった。プレーを続ける代わりに、彼はすぐに爆笑を誘うゴールパフォーマンスを披露し、エドゥアルド・カマヴィンガに抱えられながら、何気なく右サイドバックをからかって笑った。マドリードの他の選手たちもすぐにその盛り上がりに加わった。 その瞬間、チームメイトたちから即座に反応が返ってきた。リヴァプール出身のディフェンダーが恥ずかしそうにその場を離れようとする中、チームメイトたちは腹を抱えて笑い転げていた。