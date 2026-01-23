【動画】レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムが怪我からの復帰について語る中、約2分間にわたりスペイン語で堂々とインタビューに応じる

チームが複数の怪我に悩まされる中、彼はヴィニシウス・ジュニオールとフェデリコ・バルベルデの多大な貢献を強調し、次のように述べた。「素晴らしい。厳しい状況下でも、この2人は常に立ち上がり、チームを助ける方法を見つけてくれる。怪我人が続出した時期にも、彼らは常にチームを支えてくれた。フェデは姿勢の模範であり、ヴィニは困難な時期から立ち直る方法の模範だ。 彼らが今やっていることは信じられないほどだ」と語った。また、ホームサポーターの持つ独特な力についても言及した。「雰囲気は最高だった。こういう夜のファンはいつも最高だ。この雰囲気は我々に大きな助けとなり、だからこそチームの奮闘ぶりが際立つのだ。特にダービーやシティ戦では、ベルナベウにファンがいる時、選手全員がその応援を肌で感じている。」