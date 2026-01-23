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【動画】レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムが怪我からの復帰について語る中、約2分間にわたりスペイン語で堂々とインタビューに応じる
ベリンガム、ダービー戦勝利後に流暢なスペイン語でインタビューに応じる
ベリンガムは、ラ・リーガのアトレティコ・マドリード戦での劇的な3-2の勝利の中で、待望の復帰を果たした。75分にアルダ・ギュレルと交代でピッチに立った22歳の彼は、熱狂的な歓声に包まれながらベルナベウのピッチに戻ってきた。しかし、サポーターを真に驚かせたのは、試合後の彼の行動だった。 通訳を介さずRMTVのインタビューに直接応じた彼は、約2分間にわたるインタビューの中で驚くべき流暢さを披露した。これまで、イングランド人選手は外国語への適応に苦労することが多かったが、元バーミンガム・シティの若手選手は稀有な例外であることを証明し、クラブの熱狂的なファン層との深い絆を確固たるものにしている。
怪我とチームの調子への不満
会話の主な焦点は、筋肉の故障から復帰できたことへの安堵感だった。精神的な負担を振り返り、このミッドフィールダーは自身の苦闘について率直に語った。「本当に長かった。7週間だ。長い間落ち込んでいたが、今はチームメイトと一緒に練習に戻れたので嬉しい」と彼は語った。「これまでの試合と同様、チームは現在、信じられないほど好調だ。守備も攻撃も非常にうまくいっている。 いつもそうだが、特にここ2、3試合はそうであり、だからこそ我々はこれほど多くの勝利を収めているのだ。」
ジュードがバルベルデとヴィニ・ジュニアを称賛
チームが複数の怪我に悩まされる中、彼はヴィニシウス・ジュニオールとフェデリコ・バルベルデの多大な貢献を強調し、次のように述べた。「素晴らしい。厳しい状況下でも、この2人は常に立ち上がり、チームを助ける方法を見つけてくれる。怪我人が続出した時期にも、彼らは常にチームを支えてくれた。フェデは姿勢の模範であり、ヴィニは困難な時期から立ち直る方法の模範だ。 彼らが今やっていることは信じられないほどだ」と語った。また、ホームサポーターの持つ独特な力についても言及した。「雰囲気は最高だった。こういう夜のファンはいつも最高だ。この雰囲気は我々に大きな助けとなり、だからこそチームの奮闘ぶりが際立つのだ。特にダービーやシティ戦では、ベルナベウにファンがいる時、選手全員がその応援を肌で感じている。」
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ベリンガムは今後どうなるのか？
クラブへの復帰を成功させたベリンガムは、今度の代表戦期間中にイングランド代表に合流する。トーマス・トゥヘル監督率いる「スリー・ライオンズ」は、2つの重要な親善試合に向けた最新の招集メンバーに、このダイナミックなミッドフィールダーを選出した。イングランドは3月27日にウルグアイと対戦し、その4日後には日本と対戦する予定だ。これらの試合は、今年6月に米国、カナダ、メキシコで開催される、大きな注目を集める2026年ワールドカップに向けた重要な準備となる。