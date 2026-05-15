木曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでは一部ファンがムバッペに激しいブーイングを浴びせた。ハムストリングの負傷から68分に途中出場したフランス代表キャプテンは、温かい歓迎どころかスタンドからの野次で迎えられた。
この反応は、彼が療養中にサルデーニャへ旅行したことが批判されたためだ。その旅行はバルセロナに0-2で敗れた「エル・クラシコ」と時期が重なり、批判に拍車をかけた。
木曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでは一部ファンがムバッペに激しいブーイングを浴びせた。ハムストリングの負傷から68分に途中出場したフランス代表キャプテンは、温かい歓迎どころかスタンドからの野次で迎えられた。
この反応は、彼が療養中にサルデーニャへ旅行したことが批判されたためだ。その旅行はバルセロナに0-2で敗れた「エル・クラシコ」と時期が重なり、批判に拍車をかけた。
試合後、ムバッペはサポーターの反応を理解すると述べ、レアル・マドリードでプレーする以上こうしたプレッシャーはつきものだと語った。
「人生とはそういうものだ。人が怒っているとき、その意見を覆すことはできない。それは彼らの表現方法であり、個人的に受け止めるべきではない」と記者団に語った。「これがレアル・マドリードの選手、そして私のような有名選手の人生だ」
レアル・マドリードは今シーズンを無冠で終えることが確定し、クラブは夏の移籍市場の準備に注力している。監督候補にはジョゼ・モウリーニョが最有力とされ、ダニ・カルバハル、ダニ・セバロス、ダヴィド・アラバ、アントニオ・ルディガーの去就も依然として不透明だ。