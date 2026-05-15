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Yosua Arya

翻訳者：

【動画】レアル・マドリードのサポーターが耳をつんざくブーイング。サンティアゴ・ベルナベウで将来を問われた「ガラクティコ」キリアン・エムバペに本音が炸裂。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
レアル・マドリー 対 レアル・オビエド
レアル・オビエド
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キリアン・エムバペは、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードのサポーターから激しいブーイングを受けた。怪我療養中のサルデーニャ島訪問が物議を醸したフランス人FWは、途中出場した際、敵対的な歓迎に耐えた。

  • 物議を醸した転倒後、ベルナベウの観客はムバッペに非難の声を浴びせた。

    木曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでは一部ファンがムバッペに激しいブーイングを浴びせた。ハムストリングの負傷から68分に途中出場したフランス代表キャプテンは、温かい歓迎どころかスタンドからの野次で迎えられた。

    この反応は、彼が療養中にサルデーニャへ旅行したことが批判されたためだ。その旅行はバルセロナに0-2で敗れた「エル・クラシコ」と時期が重なり、批判に拍車をかけた。

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  • ムバッペは敵対的な歓迎にも冷静に対応した

    試合後、ムバッペはサポーターの反応を理解すると述べ、レアル・マドリードでプレーする以上こうしたプレッシャーはつきものだと語った。

    「人生とはそういうものだ。人が怒っているとき、その意見を覆すことはできない。それは彼らの表現方法であり、個人的に受け止めるべきではない」と記者団に語った。「これがレアル・マドリードの選手、そして私のような有名選手の人生だ」

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    次は何が待っているのでしょうか？

    レアル・マドリードは今シーズンを無冠で終えることが確定し、クラブは夏の移籍市場の準備に注力している。監督候補にはジョゼ・モウリーニョが最有力とされ、ダニ・カルバハル、ダニ・セバロス、ダヴィド・アラバ、アントニオ・ルディガーの去就も依然として不透明だ。

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