木曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでは一部ファンがムバッペに激しいブーイングを浴びせた。ハムストリングの負傷から68分に途中出場したフランス代表キャプテンは、温かい歓迎どころかスタンドからの野次で迎えられた。

この反応は、彼が療養中にサルデーニャへ旅行したことが批判されたためだ。その旅行はバルセロナに0-2で敗れた「エル・クラシコ」と時期が重なり、批判に拍車をかけた。