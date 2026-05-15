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Yosua Arya

翻訳者：

【動画】レアル・マドリードのサポーターが耳をつんざくブーイングで本音を表明。サンティアゴ・ベルナベウで将来を問われた「ガラクティコ」キリアン・エムバペ。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
レアル・マドリー 対 レアル・オビエド
レアル・オビエド
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キリアン・エムバペは、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードのサポーターから激しいブーイングを受けた。怪我の療養中にサルデーニャ島を訪れたことが物議を醸し、途中出場した彼に怒りが示された。

  • 物議を醸した転倒で、ベルナベウの観客がムバッペを非難した。

    木曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでは一部ファンがムバッペに激しいブーイングを浴びせた。ハムストリングの負傷で離脱していたフランス代表キャプテンは68分に途中出場したが、温かい歓迎ではなくブーイングと野次が飛んだ。

    この反応は、療養中にサルデーニャへ旅行したことが物議を醸したためだ。その旅行はバルセロナに0-2で敗れた「エル・クラシコ」と時期が重なり、批判が拡大した。

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  • ムバッペは敵対的な歓迎にも冷静に対応した

    試合後、ムバッペはサポーターの反応を理解すると述べ、レアル・マドリードでプレーする以上こうしたプレッシャーはつきものだと語った。

    「人生とはそういうものだ。人が怒っているとき、その意見を覆すことはできない。それは彼らの表現方法であり、個人的に受け止めるべきではない」と記者団に語った。「これがレアル・マドリードの選手、そして私のような有名選手の人生だ」

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    次は何があるのでしょうか？

    レアル・マドリードは今シーズンを無冠で終えることが確定し、クラブは夏の移籍市場の準備に注力している。監督の座はジョゼ・モウリーニョが最有力視される。ダニ・カルバハル、ダニ・セバロス、ダヴィド・アラバ、アントニオ・リュディガーの去就も依然として不透明だ。

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