木曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウでは一部ファンがムバッペに激しいブーイングを浴びせた。ハムストリングの負傷で離脱していたフランス代表キャプテンは68分に途中出場したが、温かい歓迎ではなくブーイングと野次が飛んだ。

この反応は、療養中にサルデーニャへ旅行したことが物議を醸したためだ。その旅行はバルセロナに0-2で敗れた「エル・クラシコ」と時期が重なり、批判が拡大した。