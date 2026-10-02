記録を打ち立てた快挙の後に取材に応じた若きFWは、喜びを口にした。「本当に特別な夜だ」とエスピはスペインサッカー連盟の公式ウェブサイトに語った。「ここに来てチームを助けたかったし、とてもうれしい」

レアル・マドリーの逸材は、深く引いて守るサンマリノ守備陣に対する自身の戦術的アプローチについても明かした。「勝つための強い気持ちを持ってここに来たし、最後まで戦い抜いた」と続けた。「自分たちがボックス内でプレーする展開になると分かっていた。自分はこぼれ球や一瞬のチャンスに備えていて、そこにいた」

このストライカーは、チームメイトの反応を「誇り」の源だと表現し、その功績を仲間たちと分かち合ったうえで、この節目を家族や友人に捧げた。スペインU-21代表のダビド・ゴルド監督も、このFWの総合的な貢献ぶりに満足感を示し、エスピが「ゴールを決めるだけでなく、チームメイトの得点も助けた」と評価した。

この歴史的な代表戦での活躍は、若きアタッカーの好調ぶりが続いていることを示している。今季のレアル・マドリー開幕から8試合で出場時間はわずか26分にとどまっているものの、すでにクラブレベルでも決定的な仕事を果たしている。

エスパニョール戦とエルチェ戦での試合終盤の働きにより、レアル・マドリーは勝ち点4を直接手にした。完璧なテクニックというよりもポジショニングの鋭さを武器とする一方で、相手DFを引きつけ、ルーズボールを容赦なく仕留める能力は、指揮官にとって唯一無二の戦力となっている。

21歳の彼が近いうちにキリアン・エンバペをスタメンから追いやると期待する者はいない。もっとも、その絶え間ない高効率ぶりは、試合終盤に重要なゴールを必要とする際、ジョゼ・モウリーニョに強力な選択肢をもたらしている。