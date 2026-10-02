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ライブ
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
翻訳者：

動画：レアル・マドリーの新星カルロス・エスピが、13-0の大勝で圧巻の5ゴールを決め、スペイン史に名を刻む

C. Espi
レアル・マドリー
スペインU-21
サンマリノU21
サンマリノU21 対 スペインU-21
EURO U21 Qualification
スペイン
ラ・リーガ

レアル・マドリーの若手カルロス・エスピが、スペインU-21代表で歴史的なパフォーマンスを披露し、国際舞台で強烈な存在感を示した。決定力の高いFWは、サンマリノを13-0で粉砕した一戦で国内記録を更新し、スペインの首都で最も有望な才能の一人と見なされる理由を完璧に証明した。

  • スペインにとって記録破りの一夜

    このレベルでまだ2試合目の出場で、しかも初先発だった21歳は、スペインの2027年U-21欧州選手権予選ラスト前の一戦で、破壊力抜群の攻撃パフォーマンスを披露した。スペインU-21で1試合5得点を記録した史上初の選手となり、その名をただちに代表の記録簿に刻んだ。

    この歴史的なゴール量産に加え、このFWは2アシストも記録し、一方的な大勝を演出した。相手の苦戦ぶりを考慮する必要はあるものの、エスピのパフォーマンスが見せた圧倒的な決定力は、ペナルティーエリア内での卓越した感覚と生まれ持った予測力を際立たせた。


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  • エスピが特別な節目をかみしめる

    記録を打ち立てた快挙の後に取材に応じた若きFWは、喜びを口にした。「本当に特別な夜だ」とエスピはスペインサッカー連盟の公式ウェブサイトに語った。「ここに来てチームを助けたかったし、とてもうれしい」

    レアル・マドリーの逸材は、深く引いて守るサンマリノ守備陣に対する自身の戦術的アプローチについても明かした。「勝つための強い気持ちを持ってここに来たし、最後まで戦い抜いた」と続けた。「自分たちがボックス内でプレーする展開になると分かっていた。自分はこぼれ球や一瞬のチャンスに備えていて、そこにいた」

    このストライカーは、チームメイトの反応を「誇り」の源だと表現し、その功績を仲間たちと分かち合ったうえで、この節目を家族や友人に捧げた。スペインU-21代表のダビド・ゴルド監督も、このFWの総合的な貢献ぶりに満足感を示し、エスピが「ゴールを決めるだけでなく、チームメイトの得点も助けた」と評価した。

    この歴史的な代表戦での活躍は、若きアタッカーの好調ぶりが続いていることを示している。今季のレアル・マドリー開幕から8試合で出場時間はわずか26分にとどまっているものの、すでにクラブレベルでも決定的な仕事を果たしている。

    エスパニョール戦とエルチェ戦での試合終盤の働きにより、レアル・マドリーは勝ち点4を直接手にした。完璧なテクニックというよりもポジショニングの鋭さを武器とする一方で、相手DFを引きつけ、ルーズボールを容赦なく仕留める能力は、指揮官にとって唯一無二の戦力となっている。

    21歳の彼が近いうちにキリアン・エンバペをスタメンから追いやると期待する者はいない。もっとも、その絶え間ない高効率ぶりは、試合終盤に重要なゴールを必要とする際、ジョゼ・モウリーニョに強力な選択肢をもたらしている。

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    欧州大会出場権の確保

    スペインの首都へ戻る前に、エスピとスペインU-21代表のチームメートたちは、代表ウイークの締めくくりとしてルーマニアと対戦する。チームは、アルバニアとセルビアの共催で開催予定の来年の大会出場権を正式に確保することを目指す。

    代表活動を終えた後、この若きスペイン人にとっての課題は、限られたクラブでの出場機会を最大限に生かすことだ。シーズンが進み、過密日程が激しさを増すなか、レアル・マドリーは堅守をこじ開けるために、ペナルティーエリア内で真価を発揮するこのストライカーを必要とする可能性が高い。