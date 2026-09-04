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動画：「ルールを忘れた」！？ トルコ人主審がスローインからのオフサイドで笛を吹く
不可解な判断が混乱を招く
この思わず笑ってしまうような一幕は木曜夜、マトゥリ・スタジアムで行われたトルコ2部の試合中に起きた。デミルバシュ主審はイスタンブールスポルのスローインから直接オフサイドの反則を取って笛を吹き、IFABのルールではそのような反則は成立しないと明確に定められているため、両チームから激しい抗議が起きた。両チームの選手たちが基本的な競技規則を確認するため主審に詰め寄ると、デミルバシュ主審は自身のミスに気づき、ドロップボールでプレーを再開した。
その映像を見る
元審判員が衝撃的な大失態を痛烈批判
この一件はオンライン上で瞬く間に激しい反発を呼び、元トルコ人審判のデニズ・アテス・ビトネルがその映像を自身のインスタグラムアカウントで共有するとともに、辛辣な批判を添えた。「『これ以上、何が起こり得るんだ？』と言いたくなる。我々の審判は悪化の一途をたどっている……！」
この判定を巡る騒動も、ピッチ上のブルサスポルの勢いをそぐことはできなかった。元マンチェスター・シティFWケレチ・イヘアナチョの2得点により、チームは4-0の快勝を収めた。さらに4万105人のサポーターの前で見せたこの圧倒的なパフォーマンスにより、クラブの本拠地での無敗記録は11カ月と6日に伸びた。
- Seskim Photo
昇格争いが勢いを増す
開幕から5試合で4勝を挙げたブルサスポルは、自動昇格争いで首位バトマン・ペトロルスポルにぴたりと食らいついている。この結果は、序盤戦で快進撃を続けるムスタファ・エル監督のチームに、さらなる大きな自信をもたらした。一方のイスタンブールスポルは、勝ち点2で降格圏の泥沼にはまり込んでおり、この下降線を止めるために早急な解決策を見つけなければならない。
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