この一件はオンライン上で瞬く間に激しい反発を呼び、元トルコ人審判のデニズ・アテス・ビトネルがその映像を自身のインスタグラムアカウントで共有するとともに、辛辣な批判を添えた。「『これ以上、何が起こり得るんだ？』と言いたくなる。我々の審判は悪化の一途をたどっている……！」

この判定を巡る騒動も、ピッチ上のブルサスポルの勢いをそぐことはできなかった。元マンチェスター・シティFWケレチ・イヘアナチョの2得点により、チームは4-0の快勝を収めた。さらに4万105人のサポーターの前で見せたこの圧倒的なパフォーマンスにより、クラブの本拠地での無敗記録は11カ月と6日に伸びた。