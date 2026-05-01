ルーマニアのメディアは、救急車が泥にはまり動けなくなったこの奇妙な出来事を広く報じた。

水浸しの芝生で動けなくなったため、両チームの選手やサポーター約12人が救急車を押し、医療スタッフはようやくギットを病院へ搬送し手術を行った。