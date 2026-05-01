FCヴォルンタリとFCビホル・オラデアによるリーガII昇格プレーオフの試合は、終盤に混乱に陥った。ヴォルンタリのDFアレクサンドル・ギットが重傷を負ったためだ。夕方から降った激しい雨でピッチは水浸しになり、状態は悪化の一途だった。 90分には、ビホールのラズヴァン・グニエの遅れたスライディングタックルでギトが脚を骨折。グニエには即座にレッドカードが出された。医療スタッフが治療に駆けつけたが、悪化したピッチは救急隊の到着も阻んだ。
Digi Sport
翻訳者：
【動画】ルーマニア2部で起きた重傷事故で、選手とファンが水浸しのピッチで救急車を押し進める。
恐ろしい負傷で、混乱したリーガIIの試合が中断。
動画をご覧ください
地元メディアは混乱した救助活動を伝えている。
ルーマニアのメディアは、救急車が泥にはまり動けなくなったこの奇妙な出来事を広く報じた。
水浸しの芝生で動けなくなったため、両チームの選手やサポーター約12人が救急車を押し、医療スタッフはようやくギットを病院へ搬送し手術を行った。
Gitの復旧作業が始まり、調査が行われる見込みだ。
ギット選手は骨折した脚の手術を受け、回復には長い時間がかかると見込まれる。このディフェンダーはピッチで10分間治療を受けた後、ようやく病院へ搬送された。
ルーマニア当局は、ピッチの状態や医療対応の遅れを調査する見込み。試合はFCヴォルンタリが2-1で勝利し昇格争いを優位に進めた一方、FCビホル・オラデアはプレーオフ圏浮上の望みが遠のいた。