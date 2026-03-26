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【動画】ルーク・リトラーがイングランド代表チームを訪問した日、マンチェスター・シティのスター、フィル・フォーデンが180点を叩き出し、ダーツの達人ぶりを証明
フォーデンがセント・ジョージズ・パークで調子を上げている
この驚異的な快挙を、フォーデンのチームメイト数人が目の当たりにした。3本目のダーツがトリプル20の的の中心に突き刺さった瞬間、ジョン・ストーンズやハーヴィー・バーンズらが信じられないという表情でそれを見守っていた。フォーデンがダーツの腕前を披露した一方で、最終的にキャンプのチャンピオンに輝いたのはニューカッスル・ユナイテッドのゴールキーパー、アーロン・ラムズデールであり、彼は会場にいたプロ選手たちから絶賛を浴びた。
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リトラー、スリー・ライオンズの才能に感銘を受ける
生涯にわたるマンチェスター・ユナイテッドのサポーターであるリトラーは、ダーツの大きな舞台からイングランド代表の合宿地へと場所を変えるこの機会を大いに楽しんだ。「ここに来て施設を見学し、選手全員と会い、一緒に夕食をとり、笑い合うことができたのは、サッカーファンとしての夢でした」と、19歳の彼はイベント後に語った。この交流は、多忙な代表戦期間中のチームにとって、心休まるひとときとなった。
このダーツの神童は、新任のイングランド代表監督トーマス・トゥヘルでさえ、選手たちの腕前を試すことに熱心だったことを明かした。「少しダーツをしたんだ。彼らがウォームアップしている最中、トーマス・トゥヘルが『この子たちに手ほどきをしてやれ！』と僕に言ったんだ！フィル・フォーデンとアーロン・ラムズデールにはかなりの素質があるね。ジェームズ・トラフォードも少しはできたよ。他の連中はあまりダメだったけど！」 「この夏、彼らに幸運を祈っている。優勝カップを持ち帰れることを願おう」とリトラーは付け加えた。
- AFP
ウェンブリーでの試合を控えたメンバーのローテーション
今後の親善試合に向けた本格的な準備が進められているにもかかわらず、ナショナル・フットボール・センターの雰囲気は和やかだった。イングランド代表は、トゥヘル監督の下で2026年ワールドカップに向けた準備を続ける中、ウェンブリーでウルグアイと日本と対戦する予定だ。しかし、チーム全体の負担を調整するため、ダーツ大会に参加したメンバーは普段よりやや少なかった。
トゥヘル監督が選出したメンバーのうち11名は、ウルグアイ戦に向けた休養が認められたため、この夜のイベントを欠席した。ハリー・ケインやデクラン・ライスといったスター選手たちは、今シーズンこれまでにクラブレベルで既に多くの出場時間を積み重ねていることから休暇を与えられ、バートンの拠点で行われた大会には姿を見せなかった。