【動画】ルーク・リトラーがイングランド代表チームを訪問した日、マンチェスター・シティのスター、フィル・フォーデンが180点を叩き出し、ダーツの達人ぶりを証明

生涯にわたるマンチェスター・ユナイテッドのサポーターであるリトラーは、ダーツの大きな舞台からイングランド代表の合宿地へと場所を変えるこの機会を大いに楽しんだ。「ここに来て施設を見学し、選手全員と会い、一緒に夕食をとり、笑い合うことができたのは、サッカーファンとしての夢でした」と、19歳の彼はイベント後に語った。この交流は、多忙な代表戦期間中のチームにとって、心休まるひとときとなった。

このダーツの神童は、新任のイングランド代表監督トーマス・トゥヘルでさえ、選手たちの腕前を試すことに熱心だったことを明かした。「少しダーツをしたんだ。彼らがウォームアップしている最中、トーマス・トゥヘルが『この子たちに手ほどきをしてやれ！』と僕に言ったんだ！フィル・フォーデンとアーロン・ラムズデールにはかなりの素質があるね。ジェームズ・トラフォードも少しはできたよ。他の連中はあまりダメだったけど！」 「この夏、彼らに幸運を祈っている。優勝カップを持ち帰れることを願おう」とリトラーは付け加えた。







