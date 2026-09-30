モドリッチとスペインサッカーのつながりは疑いようがなく、そのためセビージャでの歓迎はとりわけ感慨深いものとなった。観客は、スペイン国内リーグで長年にわたって圧倒的な活躍を見せた元レアル・マドリーMFへの大きな敬意を示そうとしていた。

現在はACミランの選手としてプレーしているにもかかわらず、スペインでの彼のレガシーが揺るぎないものであることは明らかだ。スペイン戦での出場は、最高レベルでの彼の驚異的な息の長さをあらためて示すものにもなった。41歳のモドリッチは、クロアチア代表として驚異の通算204試合出場と30得点を記録している。