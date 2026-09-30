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動画：ルカ・モドリッチがネーションズリーグの一戦でスペインのファンから圧巻のスタンディングオベーションを受ける
セビージャでの美しい瞬間
スペインはクロアチアに4-1で快勝したが、最終結果は一時、スポーツマンシップあふれる記憶に残る場面の陰に隠れた。ラモン・サンチェス・ピスフアンの観衆は、敵地を訪れたレジェンドに敬意を示すことを忘れなかった。試合終盤、途中出場したモドリッチに対し、ホームのサポーターは総立ちとなって鳥肌ものの賛辞を送った。
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アイコンにスタンディングオベーション
この一戦のハイライトとなる瞬間は、後半36分に訪れた。すでにホームチームが大勝に向けて快走していた中、クロアチアのベンチは終盤に交代を決断し、伝説的プレーメーカーを送り出した。モドリッチはチームメートのペタル・スチッチに代わってラモン・サンチェス・ピスフアンのピッチに立った。41歳のモドリッチがタッチラインをまたぐと、セビージャの観衆は相手チームのスターに対し、会場全体で心のこもったスタンディングオベーションを送った。
ベテランMFは、スペインのサポーターからの信じがたい歓迎に明らかに心を打たれていた。この大きな敬意の表れに目に見えて感動したモドリッチは、その後SNSを更新し、感謝の思いをこう記した。「本当にありがとう、スペイン」
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驚異的なスタッツとスペインとのつながり
モドリッチとスペインサッカーのつながりは疑いようがなく、そのためセビージャでの歓迎はとりわけ感慨深いものとなった。観客は、スペイン国内リーグで長年にわたって圧倒的な活躍を見せた元レアル・マドリーMFへの大きな敬意を示そうとしていた。
現在はACミランの選手としてプレーしているにもかかわらず、スペインでの彼のレガシーが揺るぎないものであることは明らかだ。スペイン戦での出場は、最高レベルでの彼の驚異的な息の長さをあらためて示すものにもなった。41歳のモドリッチは、クロアチア代表として驚異の通算204試合出場と30得点を記録している。
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