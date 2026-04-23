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Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【動画】ルイス・スアレスが往年の輝きを取り戻す――元リヴァプールFWがMLSのインテル・マイアミで鮮やかなボレーシュートを決める

ルイス・スアレス
インテルマイアミCF
レアルソルトレイク 対 インテルマイアミCF
レアルソルトレイク
MLS
ロドリゴ・デ・パウル

ルイス・スアレスは鮮やかなボレーでインテル・マイアミを2-0の勝利に導いた。ベテランFWはデ・ポールと連携し、ヘロンズに3ポイントををもたらした。

  • ベテランのスアレスが勝利を決める

    キャリア晩年のウルグアイの伝説的フォワードは、 still 華麗なプレーを見せる。75分に出場したスアレスは左足ボレーでGKカブラルの頭上を抜き、マイアミの2点目を奪取。遠征サポーターが熱狂した。この得点が、アメリカ・ファースト・フィールドの緊迫した終盤にヘロンズに余裕をもたらした。

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  • デ・ポールがマイアミの先制点を挙げた

    終盤にスアレスが得点を挙げた一方、南米出身のデ・ポールがまずレアル・ソルトレイクの堅守を崩した。82分、セゴビアのショートコーナーを右上にカーブをかけて叩き込み、アウェーチームに貴重な先制点をもたらした。

    この2得点はわずか1分54秒の間に生まれ、クラブ史上最速の連取記録となった。この結果、マイアミは東地区2位に浮上し、無敗を8試合に伸ばした。


  • Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport

    オヨスが「ゴラソ」の瞬間を称賛

    試合終了のホイッスルが鳴り、インター・マイアミの暫定監督ギジェルモ・オヨスはベテランストライカーの活躍を絶賛した。 「あのゴールは単なる得点ではなく“ゴラソ”だ」とESPNの取材に答えた。「このレベルの選手ならベンチに置かれても不満を漏らさない。彼にはその姿勢が見られなかった」

    チームは週末、新スタジアムでニューイングランドを迎え撃つ。イースタン・カンファレンス首位のナッシュビルを1ポイント差で追うヘロンズは、8試合無敗を維持し、ホヨス監督の下で勢いを保つつもりだ。

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