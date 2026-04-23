【動画】ルイス・スアレスが往年の輝きを取り戻す――元リヴァプールFWがMLSのインテル・マイアミで鮮やかなボレーシュートを決める

終盤にスアレスが得点を挙げた一方、南米出身のデ・ポールがまずレアル・ソルトレイクの堅守を崩した。82分、セゴビアのショートコーナーを右上にカーブをかけて叩き込み、アウェーチームに貴重な先制点をもたらした。

この2得点はわずか1分54秒の間に生まれ、クラブ史上最速の連取記録となった。この結果、マイアミは東地区2位に浮上し、無敗を8試合に伸ばした。



