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【動画】リール戦でメイソン・グリーンウッドが激しく倒され、マルセイユのスター選手が負傷退場したことで乱闘が発生
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リールの終盤の逆転劇がマルセイユを震撼させた
リーグ・アンで3連勝を飾っていたマルセイユは、ホームでのリール戦で敗北を喫した。43分にイーサン・ヌワネリのゴールで先制し、リードして前半を終えたものの、後半に入るとリールが素早く反撃し、49分にトマ・ムニエが同点ゴールを決めた。さらに86分には、リールのベテランFWオリヴィエ・ジルーが劇的な決勝ゴールを叩き込み、アウェイチームが勝利を収めた。
この勝利により、リールは勝ち点47で5位に浮上し、チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを再燃させた。リーグ・アンは残り7節となり、3位のマルセイユとの差はわずか2ポイントにまで縮まった。
グリーンウッドが壊滅し、混乱が巻き起こる
マルセイユ対リールの試合は序盤、素早いカウンター攻撃の最中にグリーンウッドが吹き飛ばされたことをきっかけに乱闘が勃発し、一触即発の展開となった。このイングランド人FWはマークを振り切り、相手陣内深くのスペースを突こうとしていたが、リールのカスパー・ヴェルドンクによる遅れて飛び込んだタックルによってその勢いを止められた。
そのタックルの激しさとグリーンウッドのスピードが相まって、元マンチェスター・ユナイテッドの選手は空中に放り出され、このプレーにマルセイユのベンチとピッチ上のチームメイトたちは即座に激怒した。
両チームの選手が激しく対峙し、大規模な乱闘騒ぎとなったため、主審のブノワ・バスティアンは介入を余儀なくされた。この一連の出来事に関与したとして、ヴェルドンクには最終的にイエローカードが提示された。
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序盤から両チームとも規律面での問題に悩まされている
チャンピオンズリーグ出場権を争う両チームによる白熱した一戦となり、主審は試合開始の笛が鳴った瞬間から大忙しだった。リールにとっては、開始早々の第1分、ナタン・ンゴイが警告を受けたことで、規律面が大きな懸念材料となった。このディフェンダーは、高く上げた足がイゴール・パイシャオの頭部に当たり、危険なプレーとして警告を受けたため、試合の残りの時間は綱渡りのような状況に置かれることになった。
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