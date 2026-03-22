【動画】リール戦でメイソン・グリーンウッドが激しく倒され、マルセイユのスター選手が負傷退場したことで乱闘が発生

マルセイユ対リールの試合は序盤、素早いカウンター攻撃の最中にグリーンウッドが吹き飛ばされたことをきっかけに乱闘が勃発し、一触即発の展開となった。このイングランド人FWはマークを振り切り、相手陣内深くのスペースを突こうとしていたが、リールのカスパー・ヴェルドンクによる遅れて飛び込んだタックルによってその勢いを止められた。

そのタックルの激しさとグリーンウッドのスピードが相まって、元マンチェスター・ユナイテッドの選手は空中に放り出され、このプレーにマルセイユのベンチとピッチ上のチームメイトたちは即座に激怒した。

両チームの選手が激しく対峙し、大規模な乱闘騒ぎとなったため、主審のブノワ・バスティアンは介入を余儀なくされた。この一連の出来事に関与したとして、ヴェルドンクには最終的にイエローカードが提示された。



