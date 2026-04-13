前半にノア・オカフォールに2得点を許し2-0とリードされたユナイテッドは、54分にはマルティネスが退場となり、ホームチームの状態はさらに悪化した。 リーズのストライカー、カルバート＝ルーウィンとのもみ合いの中で、通称「ブッチャー」のマルティネスは冷静さを失った。リプレイでは彼がカルバート＝ルーウィンの髪を引っ張ったように見え、フォワードは後ろ向きに倒れた。
主審のポール・ティアニーはVARの指示でピッチサイドのモニターを確認し、暴力行為と判断してレッドカードを提示した。
前半にノア・オカフォールに2得点を許し2-0とリードされたユナイテッドは、54分にはマルティネスが退場となり、ホームチームの状態はさらに悪化した。 リーズのストライカー、カルバート＝ルーウィンとのもみ合いの中で、通称「ブッチャー」のマルティネスは冷静さを失った。リプレイでは彼がカルバート＝ルーウィンの髪を引っ張ったように見え、フォワードは後ろ向きに倒れた。
主審のポール・ティアニーはVARの指示でピッチサイドのモニターを確認し、暴力行為と判断してレッドカードを提示した。
マルティネスのレッドカードに批判が殺到した。ファンや評論家はSNSで「愚か」「馬鹿げている」と非難。カルバート＝ルーウィンの髪をつかんだ行為は不必要なリスクとされ、審判は退場以外選択できなかった。
「マルティネスの行為は愚かだが、もしそれがレッドカードならポニーテールは禁止すべきだ。明らかにシャツをつかもうとしている」と@StevenDonovan02はXに投稿した。
@JacobHorsfall_は「マルティネスの行動はただただ愚かだ」と投稿した。「バランスを崩した際の自然な掴み動作だったのは間違いないが、そもそもなぜあそこまで手を高く上げたのか？特に今シーズン、同じ行為でレッドカードが出ていることを考えればなおさらだ。」
@AdamJosephは「マルティネスの判断は愚かだ。髪を引っ張ればレッドカードは避けられない」と指摘した。
この試合の実況を担当したゲイリー・ネヴィルも、ユナイテッドのパフォーマンスに不満を示し、「リーズが2－0でリードしているのは当然だ。彼らの方が断然優れている」と語った。
マルティネスの退場についてネヴィルは「彼は困惑しているが、髪を引っ張れば一発退場なのは明白だ」と語った。
1人少ないユナイテッドが追加点。ブルーノ・フェルナンデスのパスをカゼミーロが押し込んだ。
ユナイテッドが負ければアストン・ヴィラと勝ち点で並び3位に落ち、リヴァプールは3ポイント差の5位のままとなる。