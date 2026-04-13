マルティネスのレッドカードに批判が殺到した。ファンや評論家はSNSで「愚か」「馬鹿げている」と非難。カルバート＝ルーウィンの髪をつかんだ行為は不必要なリスクとされ、審判は退場以外選択できなかった。

「マルティネスの行為は愚かだが、もしそれがレッドカードならポニーテールは禁止すべきだ。明らかにシャツをつかもうとしている」と@StevenDonovan02はXに投稿した。

@JacobHorsfall_は「マルティネスの行動はただただ愚かだ」と投稿した。「バランスを崩した際の自然な掴み動作だったのは間違いないが、そもそもなぜあそこまで手を高く上げたのか？特に今シーズン、同じ行為でレッドカードが出ていることを考えればなおさらだ。」

@AdamJosephは「マルティネスの判断は愚かだ。髪を引っ張ればレッドカードは避けられない」と指摘した。

この試合の実況を担当したゲイリー・ネヴィルも、ユナイテッドのパフォーマンスに不満を示し、「リーズが2－0でリードしているのは当然だ。彼らの方が断然優れている」と語った。

マルティネスの退場についてネヴィルは「彼は困惑しているが、髪を引っ張れば一発退場なのは明白だ」と語った。