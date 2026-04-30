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【動画】リオネル・メッシ、興奮気味にUEコルネラ teammates に自己紹介
「毎週末、応援しているよ」
4月16日、リオネル・メッシはスペイン5部UEコルネリャを買収し、新オーナーとして即座に存在感を示した。彼は選手とスタッフにビデオメッセージを送り、「このプロジェクトに全力で取り組む」と伝えた。
メッシは「自己紹介も兼ねて、私たちが来て必要なことは何でもし、チームを支援していくつもりだと伝えたかった」と語った。「この新しいプロジェクトに大きな情熱を抱いている。毎週末、君たちの試合を追いかけ、応援しているよ」
選手たちがスーパースターのオーナーに反応する
元バルセロナスターは資金提供だけでなく、SNSでチームの状況を常にチェックするなど積極的に関与している。その姿勢はクラブの雰囲気を一新し、地味な地元チームを世界的な話題に押し上げた。
しかも残り2試合で昇格PO進出を決め、新体制の幕開けをタイトルで飾る絶好の機会が整った。
新たなプロジェクトの目的
コルネリャ買収は、育成の名門クラブへの戦略的進出とみなされている。同クラブはジョルディ・アルバ、ジェラール・マルティン、ハビ・プアドらを輩出してきた。メッシは「育成クラブ」を率い、カタルーニャサッカーの伝統を守る存在としての立場を確立しようとしている。
彼の目標は、クラブの持続的な成長を導くこと。公に支援を表明し、チームの動向を注視する姿勢で、アルゼンチン人は高い志と献身を示し、新時代の幕を開けた。
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次は何が待っているのでしょうか？
プレーオフが迫り、選手たちはオーナーの野心に応える重圧を感じている。メッシの目標は明確だ。スペインの各ディビジョンを着実に上昇することである。アルゼンチン人オーナーのデジタル上の存在感や週末の遠隔応援が注目されているが、真の試練は、その熱意がスペインサッカー界を急速に駆け上がる原動力となるかどうかだ。