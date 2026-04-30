【動画】リオネル・メッシ、興奮気味にUEコルネラ teammates に自己紹介

4月16日、リオネル・メッシはスペイン5部UEコルネリャを買収し、新オーナーとして即座に存在感を示した。彼は選手とスタッフにビデオメッセージを送り、「このプロジェクトに全力で取り組む」と伝えた。

メッシは「自己紹介も兼ねて、私たちが来て必要なことは何でもし、チームを支援していくつもりだと伝えたかった」と語った。「この新しいプロジェクトに大きな情熱を抱いている。毎週末、君たちの試合を追いかけ、応援しているよ」