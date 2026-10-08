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動画：リオネル・メッシ、ベナン戦での感動的なアルゼンチンでの別れの中、主審から奇妙な引退ギフトを受け取る
奇妙な別れの置き土産
メッシは、エスタディオ・モヌメンタルで行われたアルゼンチンのベナン戦3-0の親善試合勝利を受け、代表活動に一区切りをつけた。しかし、試合後の場面はチリ人主審フェルナンド・ベハルによって思わぬ展開を見せた。試合終了のホイッスル後、ベハルはバロンドール8度受賞のメッシに歩み寄り、握手とウインクを交わしたうえで、別れの贈り物として自身のイエローカードとレッドカードを手渡した。
この奇妙なやり取りに、近くで見ていたベナン代表GKサトゥルナン・アラグベは困惑した様子を見せた。代表最多記録を更新する通算208試合目の出場で71分にPKを決めたメッシは、この異例の記念品にそれほど執着しているようには見えなかった。その後まもなく、試合後のパフォーマンスを終えたアルゼンチンのフォーク歌手ソレダ・パストルッティが、その主審のプラスチック製カードを手にしている姿が確認された。
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モヌメンタルに涙
主審の風変わりな振る舞いが注目を集めた一方で、この夜を最終的に支配したのはむき出しの感情だった。39歳のFWは、アルゼンチンがワールドカップ決勝でスペインに痛恨の敗戦を喫した後、8月に代表引退を発表していた。
ベナン戦に向けた高まりは、ふさわしく胸を打つものだった。メッシは、チームバスがリーベル・プレートのスタジアム外で熱狂的なサポーターの波をかき分けて進む中、目に見えて心を揺さぶられていた。収容人数8万5000人のスタンドでは危なげない勝利が見届けられ、ニコラス・オタメンディ、ニコ・パスの先制点に続き、メッシが力強くPKを決めた。チームメートも、涙を見せたエンソ・フェルナンデスを含め、この象徴的なキャプテンがセンターサークルからスタジアムに語りかける中、感情を抑えきれなかった。
別れのスピーチでメッシは、2022年ワールドカップ、コパ・アメリカ、そしてフィナリッシマでの triumph を含む、輝かしい20年の代表キャリアを振り返った。「もうここに来ることがなくなり、アルゼンチン代表とともにいられなくなるのは、とてもつらいことになる」と、彼は観衆に認めた。「もし自分で決められるなら、人生のすべてをここで過ごしたい。なぜなら、アルゼンチンのためにプレーすること以上に美しいものはないからだ」
このベテランアタッカーは、スペイン戦での直近の失意にも触れ、チームにはもはやほとんど力が残っていなかったにもかかわらず、最後の最後まで戦い抜いたと述べた。また、かつてのチームメートたちに敬意を示す時間も取り、8月に亡くなった父ホルヘへの心温まる賛辞も送った。「ここでプレーすることが本当に恋しくなる」とメッシは付け加えた。「感謝と誇り、そして安らぎを胸に去る」
- AFP
アルゼンチン代表の次戦は何か
アルゼンチンは今後、象徴的なリーダーを欠いた不透明な未来を歩まなければならない。リオネル・スカローニ監督には、直近のワールドカップ決勝での敗戦と、同国史上最高の選手の永久的な退場を受けて、チームを再構築するという極めて困難な任務が待ち受けている。
メッシにとっては、焦点は進行中のクラブでの活動に完全に移る。伝説的FWは、残されたエネルギーをインテル・マイアミで国内シーズンを力強く終えることに注ぎ込み、今後おそらく並ばれることのない代表でのレガシーを後にすることになる。
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