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ライブ
FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP
Muhammad Zaki
翻訳者：

動画：リオネル・メッシ、ベナン戦での感動的なアルゼンチンでの別れの中、主審から奇妙な引退ギフトを受け取る

リオネル・メッシ
アルゼンチン
ベナン
アルゼンチン 対 ベナン
ワールドカップ
コパ・アメリカ
親善試合
バルセロナ
インテル・マイアミ

リオネル・メッシの歴史的な代表キャリアはエスタディオ・モヌメンタルで涙の結末を迎えたが、その夜は本人とファンの双方を完全に当惑させる場面で幕を閉じた。伝説的FWがアルゼンチン代表ファンに別れを告げる中、試合審判との奇妙なやり取りが、その伝説的な物語に現実離れした最後のひねりを加えた。

  • 奇妙な別れの置き土産

    メッシは、エスタディオ・モヌメンタルで行われたアルゼンチンのベナン戦3-0の親善試合勝利を受け、代表活動に一区切りをつけた。しかし、試合後の場面はチリ人主審フェルナンド・ベハルによって思わぬ展開を見せた。試合終了のホイッスル後、ベハルはバロンドール8度受賞のメッシに歩み寄り、握手とウインクを交わしたうえで、別れの贈り物として自身のイエローカードとレッドカードを手渡した。

    この奇妙なやり取りに、近くで見ていたベナン代表GKサトゥルナン・アラグベは困惑した様子を見せた。代表最多記録を更新する通算208試合目の出場で71分にPKを決めたメッシは、この異例の記念品にそれほど執着しているようには見えなかった。その後まもなく、試合後のパフォーマンスを終えたアルゼンチンのフォーク歌手ソレダ・パストルッティが、その主審のプラスチック製カードを手にしている姿が確認された。


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  • モヌメンタルに涙

    主審の風変わりな振る舞いが注目を集めた一方で、この夜を最終的に支配したのはむき出しの感情だった。39歳のFWは、アルゼンチンがワールドカップ決勝でスペインに痛恨の敗戦を喫した後、8月に代表引退を発表していた。

    ベナン戦に向けた高まりは、ふさわしく胸を打つものだった。メッシは、チームバスがリーベル・プレートのスタジアム外で熱狂的なサポーターの波をかき分けて進む中、目に見えて心を揺さぶられていた。収容人数8万5000人のスタンドでは危なげない勝利が見届けられ、ニコラス・オタメンディ、ニコ・パスの先制点に続き、メッシが力強くPKを決めた。チームメートも、涙を見せたエンソ・フェルナンデスを含め、この象徴的なキャプテンがセンターサークルからスタジアムに語りかける中、感情を抑えきれなかった。

    別れのスピーチでメッシは、2022年ワールドカップ、コパ・アメリカ、そしてフィナリッシマでの triumph を含む、輝かしい20年の代表キャリアを振り返った。「もうここに来ることがなくなり、アルゼンチン代表とともにいられなくなるのは、とてもつらいことになる」と、彼は観衆に認めた。「もし自分で決められるなら、人生のすべてをここで過ごしたい。なぜなら、アルゼンチンのためにプレーすること以上に美しいものはないからだ」

    このベテランアタッカーは、スペイン戦での直近の失意にも触れ、チームにはもはやほとんど力が残っていなかったにもかかわらず、最後の最後まで戦い抜いたと述べた。また、かつてのチームメートたちに敬意を示す時間も取り、8月に亡くなった父ホルヘへの心温まる賛辞も送った。「ここでプレーすることが本当に恋しくなる」とメッシは付け加えた。「感謝と誇り、そして安らぎを胸に去る」


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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    アルゼンチン代表の次戦は何か

    アルゼンチンは今後、象徴的なリーダーを欠いた不透明な未来を歩まなければならない。リオネル・スカローニ監督には、直近のワールドカップ決勝での敗戦と、同国史上最高の選手の永久的な退場を受けて、チームを再構築するという極めて困難な任務が待ち受けている。

    メッシにとっては、焦点は進行中のクラブでの活動に完全に移る。伝説的FWは、残されたエネルギーをインテル・マイアミで国内シーズンを力強く終えることに注ぎ込み、今後おそらく並ばれることのない代表でのレガシーを後にすることになる。