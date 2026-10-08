主審の風変わりな振る舞いが注目を集めた一方で、この夜を最終的に支配したのはむき出しの感情だった。39歳のFWは、アルゼンチンがワールドカップ決勝でスペインに痛恨の敗戦を喫した後、8月に代表引退を発表していた。

ベナン戦に向けた高まりは、ふさわしく胸を打つものだった。メッシは、チームバスがリーベル・プレートのスタジアム外で熱狂的なサポーターの波をかき分けて進む中、目に見えて心を揺さぶられていた。収容人数8万5000人のスタンドでは危なげない勝利が見届けられ、ニコラス・オタメンディ、ニコ・パスの先制点に続き、メッシが力強くPKを決めた。チームメートも、涙を見せたエンソ・フェルナンデスを含め、この象徴的なキャプテンがセンターサークルからスタジアムに語りかける中、感情を抑えきれなかった。

別れのスピーチでメッシは、2022年ワールドカップ、コパ・アメリカ、そしてフィナリッシマでの triumph を含む、輝かしい20年の代表キャリアを振り返った。「もうここに来ることがなくなり、アルゼンチン代表とともにいられなくなるのは、とてもつらいことになる」と、彼は観衆に認めた。「もし自分で決められるなら、人生のすべてをここで過ごしたい。なぜなら、アルゼンチンのためにプレーすること以上に美しいものはないからだ」

このベテランアタッカーは、スペイン戦での直近の失意にも触れ、チームにはもはやほとんど力が残っていなかったにもかかわらず、最後の最後まで戦い抜いたと述べた。また、かつてのチームメートたちに敬意を示す時間も取り、8月に亡くなった父ホルヘへの心温まる賛辞も送った。「ここでプレーすることが本当に恋しくなる」とメッシは付け加えた。「感謝と誇り、そして安らぎを胸に去る」



