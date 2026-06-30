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【動画】リオネル・メッシとトム・ホランドが共演する、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の爆笑必至の新プロモーション映像
メッシがニューヨークを席巻
バロンドール8度のメッシが、ソニー・ピクチャーズの最新プロモーションビデオでサッカーのピッチからニューヨークの街へ。現在アルゼンチン代表を率いて2026年W杯準備を進める彼が、合間を縫ってトム・ホランドと共演した映像は、瞬く間にSNSで話題に。
ショートフィルムは、カフェで静かに座っていたホランド演じるピーター・パーカーが、サッカー界のアイコンの登場に驚愕する場面から始まる。スターに圧倒された彼は、近づこうとして自分の足に躓いてしまう。 メッシは誇張された自身を演じ、追跡装置で「ウェブスリンガー」を追い詰めていたと明かす。そこでパーカーはスーツを着込み、ベテランFWを連れて街のスカイラインを飛び回る高空ツアーへ繰り出す。
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ホランドにとって大ヒット続出の夏
マーベルのヒーローとして4作目のソロ映画を宣伝中のトム・ホランドは多忙を極めている。2026年ワールドカップ期間中も注目を集め、マドリードでは映画とサッカーへの思いを語った。
滞在中、彼はバルセロナのラミン・ヤマルについて、その敏捷性とスピードから「完璧なスパイダーマン」と絶賛した。
ホランドのスクリーン復帰は2022年の『アンチャーテッド』以来。この新作マーベル映画の公開に先立ち、彼はクリストファー・ノーラン監督の次回作『オデッセイ』にも主演する予定で、この夏は多忙を極める。
多忙な撮影の中でもサッカーへの関心を維持し、スパイダーマンのゴールセレブレーションで知られるアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスを称賛していた。
ネット上で話題となったクロスオーバーにファンが反応
新作映画のマーケティングキャンペーンが本格始動。スタジオはメッシの映像公開に合わせてファンに「次は誰だ？」と呼びかけている。
映像は空中で叫ぶメッシのコミカルな姿が話題を呼び、ファンから高い評価を得ている。
出演は宣伝目的だが、本編で“一瞬”カメオ登場するとの噂も。CMでの熱意から、多くの人が彼がシリーズのファンだと信じている。
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公開日と監督の詳細
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日公開予定。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレトンで、シリーズの新しい方向性が期待される。ワールドカップの熱気が頂点に達する時期に合わせ、メッシとのコラボはグローバルマーケティングの妙手だ。
公開された映像では、スパイダーマンがメッシに「高所、大丈夫？」と尋ね、二人で空へ飛び立つ。アルゼンチン代表として王座を守る重圧の中、メッシにとってこれは束の間の軽妙なひとときだ。7月に再びトロフィーを掲げるか、ヒット作の成功を楽しむかは不明だが、彼が世界的なアイコンであることは揺るぎない。