【動画】リオネル・メッシとトム・ホランドが共演する、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の爆笑必至の新プロモーション映像

バロンドール8度のメッシが、ソニー・ピクチャーズの最新プロモーションビデオでサッカーのピッチからニューヨークの街へ。現在アルゼンチン代表を率いて2026年W杯準備を進める彼が、合間を縫ってトム・ホランドと共演した映像は、瞬く間にSNSで話題に。

ショートフィルムは、カフェで静かに座っていたホランド演じるピーター・パーカーが、サッカー界のアイコンの登場に驚愕する場面から始まる。スターに圧倒された彼は、近づこうとして自分の足に躓いてしまう。 メッシは誇張された自身を演じ、追跡装置で「ウェブスリンガー」を追い詰めていたと明かす。そこでパーカーはスーツを着込み、ベテランFWを連れて街のスカイラインを飛び回る高空ツアーへ繰り出す。







