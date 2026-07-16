AFP
翻訳者：
【動画】リオネル・メッシが、イングランドをワールドカップで破った直後、PK戦のメモが入ったジョーダン・ピックフォードのウォーターボトルを点検する。
メッシとアルゼンチン代表、ピックフォードのPK対策メモを突き止める
ワールドカップ準決勝でアルゼンチンがイングランドに勝利した直後、メッシは試合終了のホイッスル後にピックフォードのウォーターボトルを点検した。コーチングスタッフの一人がボトルをピッチから回収し、キャプテンに手渡した。メッシはボトル側面のPK戦メモをじっくり確認した。
ボトルはチーム内で回し、エンツォ・フェルナンデスらも自身の名前とPKの癖が書かれたメモを見て笑みを浮かべた。これはアルゼンチンが終盤の逆転で決勝進出を決めた直後の出来事だった。
ピックフォードはアルゼンチンPKキッカーのデータを用意していたが、イングランドが規定時間内に敗れたためメモを使うことはなかった。
動画をご覧ください
シュートアウトがなければ、準備はほとんど意味がない。
動画には、アルゼンチン選手たちがピックフォードの用意周到な準備を見て笑う様子が映っていた。この映像は試合後にSNSで拡散し、PK戦が実現しなかったにもかかわらず、イングランドGKが詳細な対策を用意していたことが明らかになった。
ピックフォードは代表でもPKに向けた入念な準備で知られる。その調査はイングランドのPK戦勝利を支え、ボトルメモは試合当日のルーティーンとなっていた。しかしイングランドは終盤に崩れ、準備は活かせなかった。終盤にフェルナンデスが同点弾をマークし、ロスタイムにはマルティネスがヘディングで決勝点を奪取。PK戦に至る前にアルゼンチンを決勝へ導いた。
- Getty Images Sport
アルゼンチン、ワールドカップ連覇を目指す
アルゼンチンは日曜のスペインとのワールドカップ決勝へ視線を向ける。リオネル・スカローニ監督率いるチームは2大会連続の優勝を狙う。一方、イングランドは終盤に逆転された準決勝を振り返るが、土曜にフランスと3位決定戦を戦う。
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