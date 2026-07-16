【動画】リオネル・メッシが、イングランドをワールドカップで破った直後、PK戦のメモが入ったジョーダン・ピックフォードのウォーターボトルを点検する。

ワールドカップ準決勝でアルゼンチンがイングランドに勝利した直後、メッシは試合終了のホイッスル後にピックフォードのウォーターボトルを点検した。コーチングスタッフの一人がボトルをピッチから回収し、キャプテンに手渡した。メッシはボトル側面のPK戦メモをじっくり確認した。

ボトルはチーム内で回し、エンツォ・フェルナンデスらも自身の名前とPKの癖が書かれたメモを見て笑みを浮かべた。これはアルゼンチンが終盤の逆転で決勝進出を決めた直後の出来事だった。

ピックフォードはアルゼンチンPKキッカーのデータを用意していたが、イングランドが規定時間内に敗れたためメモを使うことはなかった。