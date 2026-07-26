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【動画】リオネル・メッシがワールドカップ決勝以来、初めて公の場に登場。母国アルゼンチンで4部リーグの試合を観戦した。
プリメーラCの試合のため、ロサリオでメッシの姿が目撃される
メッシは2026年W杯決勝でアルゼンチンが敗れた失望を癒やすため、故郷ロサリオ近郊で家族と過ごしている。しかし土曜、彼はアントニオ・ディ・ジャコモ・スタジアムでプリメーラCリーグの試合を観戦。メッシ家が運営するレオーネスFC対セントラル・コルドバの一戦だった。大会後、初めての公の場となった。 黒いパーカーで来場したが、人目は避けられなかった。
ファンや地元メディアはすぐに彼を見つけ、携帯電話やテレビカメラがゴール裏のプライベートバルコニーから観戦する姿を捉えた。 子供やサポーターが名前を叫ぶと、39歳のメッシは笑顔で手を振って応えた。スタンドからは温かい拍手が送られた。しかしホームチームには残念な結果に。史上最高の選手でも、この日の勝利は導けなかった。試合は0－2でセントラル・コルドバの勝利に終わった。
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MLSオールスターゲームを見逃した
メッシは現在アルゼンチンで休暇中であり、バロンドール8度受賞の星はシーズン中盤のイベントのためにノースカロライナへは行かない。先日のW杯決勝でアルゼンチン代表としてプレーしたため、来週水曜にシャーロットで行われるMLSオールスターゲームも免除される。彼の欠場はイベントのマーケティングにとって痛手だが、出場選手名簿には依然として多くの国際的なスター選手が名を連ねている。
それでもロサンゼルスFCのソン・フンミン、バンクーバー・ホワイトキャップスのトーマス・ミュラー、地元シャーロット出身でUSMNT主将のティム・リームなど、MLS代表は豪華な顔ぶれでリーガMXと国境を越えたライバル対決を盛り上げる。
- Getty
8月上旬にチームに合流する見込み
インター・マイアミのファンは、キャプテンのピッチ復帰を辛抱強く待つ必要がある。メッシは現在、クラブ活動を21日間完全に離れる休養期間中だ。これはニューヨークでの決勝戦敗退による精神的疲労を回復するのが目的だ。家族と故郷ロサリオを最優先する彼はいずれチームに合流する見込みで、8月上旬の復帰が予想される。
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