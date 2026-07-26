【動画】リオネル・メッシがワールドカップ決勝以来、初めて公の場に登場。母国アルゼンチンで4部リーグの試合を観戦した。

メッシは2026年W杯決勝でアルゼンチンが敗れた失望を癒やすため、故郷ロサリオ近郊で家族と過ごしている。しかし土曜、彼はアントニオ・ディ・ジャコモ・スタジアムでプリメーラCリーグの試合を観戦。メッシ家が運営するレオーネスFC対セントラル・コルドバの一戦だった。大会後、初めての公の場となった。 黒いパーカーで来場したが、人目は避けられなかった。

ファンや地元メディアはすぐに彼を見つけ、携帯電話やテレビカメラがゴール裏のプライベートバルコニーから観戦する姿を捉えた。 子供やサポーターが名前を叫ぶと、39歳のメッシは笑顔で手を振って応えた。スタンドからは温かい拍手が送られた。しかしホームチームには残念な結果に。史上最高の選手でも、この日の勝利は導けなかった。試合は0－2でセントラル・コルドバの勝利に終わった。