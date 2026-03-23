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【動画】リオネル・メッシがキャリア通算71本目のフリーキックを決め、ブラジルのレジェンド、ペレの記録を塗り替える。ニューヨーク・シティFCのGKマット・フリースは完全に恥をかかされた。
メッシの活躍でインテル・マイアミが3-2で勝利
インター・マイアミは2026年メジャーリーグサッカー（MLS）シーズンを好調なスタートで切り、開幕5試合で勝ち点10を獲得し、首位ナッシュビルSCとニューヨーク・シティFCに次ぐイースタン・カンファレンス3位につけている。日曜日の対戦相手は、このニューヨーク・シティFCだった。
ヤンキー・スタジアムでは白熱した試合が繰り広げられた。4分にゴンサロ・ルハンがマイアミに先制点をもたらしたが、ニューヨークはニコラス・フェルナンデスとアグスティン・オヘダのゴールで逆転に成功した。しかし、ホームチームのリードは長くは続かなかった。メッシがミドルシュートを放ち、そのフリーキックがディフレクションを受けてゴールキーパーのマット・フリーゼの脇をすり抜けてネットを揺らしたのだ。
ワールドカップ優勝経験を持つアルゼンチン人選手のまたしても見事なプレーであり、マイアミは74分にディフェンダーのミカエルが決勝ゴールを決め、勝ち点3を獲得した。
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メッシ、フリーキックでの通算71ゴールでペレを抜く
メッシは先日、ナッシュビル戦で通算900ゴール目を挙げ、さらにニューヨーク・シティ戦ではキャリア通算71本目となるフリーキックゴールを決め、1,000ゴールへの第一歩を踏み出した。これにより、38歳のメッシはフリーキックからの直接ゴール数においてペレを抜き去ったことになる。ブラジルの偉大なレジェンドであるペレは、その伝説的なキャリアの中でセットプレーから70ゴールを記録したとされている。
現在、このリストでメッシより上位にいる選手は、フリーキックで77ゴールを記録した元リヨンのスター、ジュニーニョ・ペルナンブカーノただ一人だが、メッシが現役引退を決意するまでに、ランキングの頂点に躍り出る可能性は十分にある。
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アルゼンチン代表、モーリタニア戦とザンビア戦で主将を務める見込み
メッシは、今度の国際試合期間中にアルゼンチン代表として出場する見込みだ。ワールドカップ王者であるアルゼンチンは、ブエノスアイレスでモーリタニアとザンビアと親善試合を行う。これらは、リオネル・スカローニ監督が、米国、カナダ、メキシコで行われる大会でのタイトル防衛に向け、代表メンバーを発表する前に選手を評価する最後の機会となる。
メッシは間違いなくアルゼンチン代表の顔だが、今回の親善試合には経験の浅い攻撃陣も多数招集されている。代表戦49試合に出場しているフリアン・アルバレスに加え、ジュリアーノ・シメオネ、フランコ・マスタンツォーノ、ホセ・マヌエル・ロペス、ホアキン・パニチェッリ、ジャンルーカ・プレスティアーニらが招集されており、いずれも代表戦出場は10試合未満である。
アルゼンチンは6月中旬、ミズーリ州カンザスシティでアルジェリアと対戦し、2026年ワールドカップの初戦を迎える。同チームはグループJでオーストリア、ヨルダンとも対戦する予定だ。
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