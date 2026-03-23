【動画】リオネル・メッシがキャリア通算71本目のフリーキックを決め、ブラジルのレジェンド、ペレの記録を塗り替える。ニューヨーク・シティFCのGKマット・フリースは完全に恥をかかされた。

インター・マイアミは2026年メジャーリーグサッカー（MLS）シーズンを好調なスタートで切り、開幕5試合で勝ち点10を獲得し、首位ナッシュビルSCとニューヨーク・シティFCに次ぐイースタン・カンファレンス3位につけている。日曜日の対戦相手は、このニューヨーク・シティFCだった。

ヤンキー・スタジアムでは白熱した試合が繰り広げられた。4分にゴンサロ・ルハンがマイアミに先制点をもたらしたが、ニューヨークはニコラス・フェルナンデスとアグスティン・オヘダのゴールで逆転に成功した。しかし、ホームチームのリードは長くは続かなかった。メッシがミドルシュートを放ち、そのフリーキックがディフレクションを受けてゴールキーパーのマット・フリーゼの脇をすり抜けてネットを揺らしたのだ。

ワールドカップ優勝経験を持つアルゼンチン人選手のまたしても見事なプレーであり、マイアミは74分にディフェンダーのミカエルが決勝ゴールを決め、勝ち点3を獲得した。