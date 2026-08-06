メッシはほぼ直後に反応し、正確なクロスに合わせて11分に教科書通りのフィニッシュを決めた。そこからマイアミが勢いに乗り、わずか15分後にテラスコ・セゴビアが得点してヘロンズが2-1と逆転した。さらにメッシがこの日2点目を加えて3-1とすると、前半終了前にはミカエルが4点目を決めた。

アトレティコはラファ・リョレンテのゴールで1点を返した。ペナルティーエリア外のすぐ手前から、見事なインスイングのシュートを決めた。その後、試合は天候の影響で中断し、約30分後に再開された。



