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動画：リオネル・メッシがアルゼンチンの2026年ワールドカップでの戦いから復帰後、インテル・マイアミで初ゴールを記録

インテルマイアミCF 対 アトレティコ・デ・サンルイス
インテルマイアミCF
アトレティコ・デ・サンルイス
リーグカップ

インテル・マイアミのリオネル・メッシが本来の輝きを取り戻した。リーグスカップのアトレティコ・サン・ルイス戦で、アルゼンチンのワールドカップでの任務から復帰して以降初ゴールを決めた。 リガMX勢は開始わずか4分でダビド・ロドリゲスのゴールにより先制。しかし、39歳のメッシが2得点で応え、マイアミが試合中断となるまでに4ゴールを奪った。

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    即座の反応

    メッシはほぼ直後に反応し、正確なクロスに合わせて11分に教科書通りのフィニッシュを決めた。そこからマイアミが勢いに乗り、わずか15分後にテラスコ・セゴビアが得点してヘロンズが2-1と逆転した。さらにメッシがこの日2点目を加えて3-1とすると、前半終了前にはミカエルが4点目を決めた。

    アトレティコはラファ・リョレンテのゴールで1点を返した。ペナルティーエリア外のすぐ手前から、見事なインスイングのシュートを決めた。その後、試合は天候の影響で中断し、約30分後に再開された。


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    メッシの先制点はこちら。

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    またMVP級のシーズンがやって来るのか？

    メッシは2ゴールに加え、マイアミの4点目もアシストした。MLSでは現在、12ゴール8アシストを記録している。

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    次は何だ？

    マイアミはアトレティコ戦後、8月8日（土）にリーガMXの強豪モンテレイと対戦する。

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